BA-VI #495

Bahia "mantém" estrela do Vitória em telão na Fonte Nova

Leão "retirou" conquistas do Bahia durante o primeiro Ba-Vi, no Barradão

Publicado em 20 de março de 2024 às 20:14

Estrela no escudo do Vitória foi exibida no telão antes do Ba-Vi na Fonte Nova Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Diferente do que aconteceu no primeiro clássico Ba-Vi do ano, quando o Vitória “retirou” as estrelas do escudo do Bahia exibido no telão do placar do Barradão, o tricolor exibiu a estrela do rival no telão da Fonte Nova, antes da partida da noite desta quarta-feira (20), pela Copa do Nordeste.

Desde o início do ano, o tricolor tem usado na sua comunicação oficial o novo escudo do Vitória, que ganhou uma estrela após a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, no ano passado. Na atual temporada, o Leão também usou o escudo do Esquadrão com as duas estrelas que fazem referência aos títulos de campeão brasileiro em 1959 e 1988, em peças postadas nas redes sociais, mas deixou de fora durante o jogo no seu estádio.

Bahia e Vitória se enfrentam a partir das 21h30, na Fonte Nova, pelo Nordestão. Será o segundo encontro das equipes na temporada. No primeiro Ba-Vi, no dia 18 de fevereiro, pelo Campeonato Baiano, o Leão levou a melhor e venceu por 3x2, no Barradão.