COPA DO NORDESTE

Com Cauly, Bahia relaciona 25 atletas para o Ba-Vi; veja a lista

O meia Cauly, que estava como dúvida por conta de um quadro de gripe, foi relacionado e vai para o jogo. As ausências ficam por conta do lateral direito Santiago Arias, que está com a seleção colombiana, e de Ryan, Cicinho, Acevedo, Sidney e Roger, todos machucados.

Com 12 pontos, o Bahia lidera o grupo B da Copa do Nordeste. O tricolor garante a classificação antecipada para o mata-mata em caso de triunfo. Além disso, o clube azul, vermelho e branco busca a revanche contra o maior rival na temporada. No primeiro clássico do ano, no dia 18 de fevereiro, pelo Baianão, o Vitória levou a melhor e venceu por 3x2, no Barradão.