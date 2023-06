Bahia levou sufoco, mas reagiu no fim e venceu o Palmeiras. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Bahia viveu uma noite de quebra de tabus. Nesta quarta-feira, o tricolor venceu o Palmeiras por 1x0, na Fonte Nova, voltou a triunfar pelo Brasileirão e encerrou a sequência de oito jogos sem vitórias na temporada. Thaciano, aos 47 minutos do 2º tempo, marcou o único gol do confronto.



De quebra, o Esquadrão colocou fim no período de 35 anos sem vencer o alviverde em Salvador. O último triunfo havia sido em 1988, na campanha do bicampeonato brasileiro. No retrospecto geral, a seca contra o Palmeiras durava 11 anos.

O resultado deixa o Bahia com 12 pontos no Brasileirão. O próximo compromisso da equipe baiana será contra o Fluminense, no sábado (24), no Maracanã.

FICOU BARATO

Depois de dez dias livres para treinar, Renato Paiva decidiu mudar o esquema e escalou o Bahia no 4-4-2. O treinador reforçou o meio-campo promovendo o retorno de Acevedo. Na lateral esquerda, Chávez entrou na vaga do suspenso Ryan. Mas a maior surpresa ficou no ataque. Artilheiro do time na temporada, com 11 gols, Everaldo perdeu o posto de titular para Vinicius Mingotti.

Apostando na posse de bola, o tricolor começou pressionando o Palmeiras. Com as linhas altas, o time baiano articulava as jogadas na entrada da área para tentar furar a marcação alviverde. O Esquadrão poderia ter criado duas boas chances logo nos primeiros minutos.

Thaciano perdeu o tempo de bola no contra-ataque puxado por Mingotti e não conseguiu sair de cara com Marcelo Lomba. Já no erro de Gustavo Gómez, a bola sobrou para Cauly na entrada da área. O meia do Bahia furou o chute.

Enquanto o Bahia pressionava, o Palmeiras tentava encaixar o contra-ataque. O alviverde encontrou um adversário bem postado defensivamente. Quando o tricolor vacilou, Dudu fez jogada ensaiada e deu belo passe para Gabriel Menino dentro da área, mas o impedimento foi marcado.

O início sólido do Bahia durou cerca de 15 minutos. Depois disso, foi o Palmeiras quem mandou no jogo. Além de usar a transição rápida, a equipe tinha no erro da defesa tricolor o caminho para chegar ao ataque.

Primeiro foi Zé Rafael que aproveitou a bola roubada na entrada da área e arriscou chute perigoso. Depois, Artur recuperou em mais um vacilo do Esquadrão, tabelou e saiu de cara com Marcos Felipe, que conseguiu salvar.

O Palmeiras empilhou gols perdidos no primeiro tempo. O cruzamento de Dudu encontrou Endrick livre na pequena área, mas Kanu deu um carrinho salvador. Em novo contra-ataque, Artur ficou de frente, mas chutou para fora.

Aos 45 minutos, Marcos Felipe tentou sair jogando e errou mais uma. Artur ficou com a bola e chutou fraco, mas o goleiro do Bahia ia engolindo um frango. Ele conseguiu se recuperar já com a bola em cima da linha. O VAR analisou se a pelota havia passado, mas concluiu que não.

DEU BAHÊA

Apesar do sufoco no primeiro tempo, os ajustes no Bahia ficaram na base da conversa. O time voltou do intervalo sem alterações.

O tricolor tentou ser mais agressivo, mas esbarrou na limitação do próprio ataque. Mesmo quando tinha a bola, a equipe pouco conseguia produzir. O Palmeiras diminuiu a intensidade, mas continuou criando as melhores chances.

Renato Paiva então decidiu colocar sangue novo no time. Everaldo entrou no lugar de Mingotti. A mudança não surtiu muito efeito e o tricolor continuou com os mesmos problemas.

Lá atrás, o time ia se segurando. Marcos Felipe fez pelo menos duas intervenções que salvaram o clube baiano de levar o gol.

Quando o confronto parecia caminhar para o empate sem gols, a estrela tricolor decidiu brilhar. Cauly roubou a bola no meio-campo, fez a jogada individual e tocou para Daniel. O meia chutou da entrada da área e Marcelo Lomba deu rebote nos pés de Thaciano, que mandou para o fundo das redes e decretou a vitória tricolor aos 47 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro - 11ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Vitor Hugo (Gabriel Xavier) e Chávez; Rezende, Acevedo, Thaciano e Cauly; Kayky (Daniel) e Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

Palmeiras: Marcelo Lomba, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Bruno Tabata (Luís Guilherme); Artur (Giovani), Endrick (López) e Dudu (Breno Lopes).

Local: Fonte Nova

Gols: Thaciano, aos 47 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Mingotti, Ademir, Kayky e Everaldo (Bahia); Endrick, Gabriel Menino e Breno Lopes (Palmeiras)

Público: 30.824 pagantes

Renda: R$ 1.266.953,00

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (trio de Goiás).