Bahia negocia as contratações de Rodrigo Nestor e Michel Araújo, ambos do São Paulo

Esquadrão está perto de fechar com dois novos reforços para meio-campo e ataque

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 15:29

Rodrigo Nestor e Michel Araújo, do São Paulo, estão próximos do Bahia Crédito: Erico Leonan / saopaulofc e Divulgação

O Bahia segue ativo no mercado e tem dois jogadores do São Paulo como alvos para 2025. O Esquadrão negocia as contratações dos meias Rodrigo Nestor e Michel Araújo. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan.

O nome de Rodrigo Nestor vem sendo especulado no Bahia desde a reta final do Campeonato Brasileiro. A contratação do jogador teria sido um pedido de Rogério Ceni, com quem o atleta trabalhou no próprio São Paulo.

Foi sob o comando de Ceni que Rodrigo Nestor viveu a sua melhor fase na carreira. Em 2022, ele disputou 62 jogos, marcou oito gols e deu 11 assistências.

Rodrigo Nestor acabou perdendo espaço com o técnico Zubeldía e, por isso, o São Paulo encara a negociação como positiva para clube e atleta. De acordo com a imprensa paulista, o Esquadrão pagará 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões) pelo empréstimo por uma temporada.

O acordo prevê ainda a obrigação de compra por parte do Bahia por 4,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões), o que faz o negócio total girar na casa dos R$ 39,4 milhões.

Rodrigo Nestor tem 24 anos e foi formado nas categorias de base do São Paulo. No ano passado, ele foi campeão da Copa do Brasil. O jogador também acumula passagens pelas seleções de base do Brasil.

O outro alvo do Bahia é o polivalente Michel Araújo. O Esquadrão está disposto a pagar 2,5 milhões de euros e mais uma dívida de 250 mil euros que o São Paulo tem com o jogador. O montante final será de R$ 17,3 milhões pelo uruguaio.

O São Paulo ainda poderá ganhar mais R$ 1,5 milhões como meta definida em contrato caso o Bahia se classifique à Libertadores de 2026.

Michel Araújo tem 28 anos e começou a carreira no Racing, do Uruguai. No país de origem, ele defendeu também o Villa Teresa. A primeira equipe do jogador no Brasil foi o Fluminense, clube que defendeu entre 2020 e 2022. No período, ele acumulou uma passagem por empréstimo pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes.

O uruguaio chegou ao São Paulo 2023, e tem se destacado pela polivalência. Apesar de um meia de origem, ele atua no ataque, em funções mais recuadas do meio-campo e também na lateral esquerda.