HISTÓRICO FAVORÁVEL

Bahia nunca perdeu para o Juventude em Salvador e tem invencibilidade de 16 anos no confronto

Tricolor encara a equipe gaúcha nesta quinta-feira (4), às 19h, na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 3 de julho de 2024 às 05:00

Bahia se prepara para mais uma partida contra o Juventude Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em busca de recuperação após derrota para o São Paulo fora de casa, o Bahia mira um novo desafio no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (4), o tricolor encara o Juventude, às 19h, na Fonte Nova, pela 14ª rodada. Além da busca pela manutenção no pelotão de frente da Série A, o Esquadrão defende o tabu de nunca ter perdido do alviverde gaúcho como mandante na história.

O retrospecto do confronto entre Bahia e Juventude conta com partidas decisivas, e o clube azul, vermelho e branco pode se orgulhar de nunca ter sido derrotado nos seus domínios. Em seis encontros, foram três triunfos tricolores e três empates. O mais recente embate na capital baiana aconteceu em 2021. Pelo primeiro turno do Brasileirão, o Esquadrão ganhou do rival por 1x0, no estádio de Pituaçu. O único gol do duelo foi marcado pelo lateral esquerdo Matheus Bahia.

O histórico geral é marcado por equilíbrio. Em 16 jogos, o Bahia venceu quatro, o Juventude levou a melhor em cinco, e outras sete partidas terminaram empatadas. A igualdade, aliás, marcou o placar do último encontro entre as equipes. Também no Brasileirão de 2021, mas pelo segundo turno, baianos e gaúchos ficaram no 0x0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O jogo mais marcante na história do confronto, no entanto, aconteceu na Copa do Brasil de 1999. Depois do empate por 2x2 no primeiro duelo das quartas de final, em Caxias, o tricolor recebeu o Juventude na Fonte Nova por uma vaga na semi. A partida no tempo normal terminou em novo empate por 2x2, com gols de Uéslei e Vinícius, para o tricolor, e Capone e Mário Tilico, para o Juventude. Nos pênaltis, o goleiro Emerson brilhou e garantiu a classificação e a vitória gaúcha por 4x1.

O Juventude acabou campeão daquela edição da Copa do Brasil, vencendo o Botafogo na final. Um ano depois, em 2000, o goleiro Emerson desembarcou no Esquadrão e fez história, se tornando um dos maiores ídolos do clube. Atualmente, Emerson é presidente do Bahia associação, que possui 10% das ações da SAF.

Além de nunca ter perdido do adversário em casa, o Bahia possui outra boa marca que deixa os tricolores animados para o confronto de amanhã. A equipe azul, vermelha e branca não é derrotada pelo alviverde há 16 anos.

A última vez aconteceu na Série B de 2008. O Ju levou a melhor por 4x1, no estádio Alfredo Jaconi. Mendes e Ivo, duas vezes cada, anotaram os tentos dos donos da casa. Galvão descontou para o tricolor. De lá para cá, os times se enfrentaram cinco vezes, com três triunfos do Bahia e dois empates.

O fator casa também é outro combustível para o Esquadrão no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Rogério Ceni é a melhor mandante da Série A, com 100% de aproveitamento nos seis jogos que disputou na Fonte Nova. O time também está invicto como mandante na temporada, com 17 triunfos e dois empates em 19 partidas.