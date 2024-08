DUELO DECISIVO

Bahia perde atacante, mas pode ter reforço contra o Flamengo na Copa do Brasil

Depois de empatar por 0x0 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia vira a chave e muda o foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), o Esquadrão encara o Flamengo, às 21h30, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da competição mata-mata. A volta será no dia 12 de setembro, no Maracanã.