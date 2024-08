SÉRIE A

Bahia para no goleiro rival e empata com o Botafogo na Fonte Nova

John, goleiro do Botafogo, fez defesas importantes para manter o placar zerado e impedir o Esquadrão de sair com um triunfo

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 17:59

Bahia e Botafogo empataram sem gols na Fonte Nova Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Fechando a série de confrontos entre Bahia e Botafogo, os dois times se reencontraram pela quarta vez em 2024. Desta vez pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor tricolor mais uma vez impediu os cariocas de comemorarem um triunfo. No entanto, em um jogo marcado por um tempo com pouca inspiração ofensiva e outro com goleiros inspirados, os clubes saíram da Arena Fonte Nova com apenas um empate por 0x0.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio em campo entre as duas equipes. Nem mandantes e nem visitantes conseguiram criar chances de perigo para tirar o zero do placar. Além da pouca inspiração no ataque, faltou bola rolando pelo elevado número de paralisações do jogo. Na etapa final, o Botafogo voltou do intervalo melhor e pressionou o Esquadrão, sem conseguir traduzir a superioridade em gol. Quando o Bahia voltou à partida, foi para cima do adversário, mas contou com noite iluminada do goleiro John para não conseguir somar mais de um ponto.

Com o empate, o Bahia agora soma 39 pontos na competição e continua na quinta posição, podendo ainda ser superado pelo São Paulo. Agora, ainda na briga pela sonhada Libertadores, o Esquadrão precisa mudar o foco para a Copa do Brasil. O clube encara o Flamengo nesta quarta-feira (28) na Arena Fonte Nova. A bola rola às 21h30.

O JOGO

Quando o apito soou pela Fonte Nova, Bahia e Botafogo começaram um partida marcada por equilíbrio desde o minuto inicial. Foram os cariocas que iniciaram com a bola e partiram imediatamente para o ataque, mas foram parados pelo bloqueio tricolor. Quando os tricolores conseguiram avançar, a marcação adversária impediu que o time de Rogério Ceni tivesse a posse de bola para construir.

O Esquadrão só foi melhorar quando conseguiu acalmar os ânimos e passar a contar com as associações dos meio-campistas para gerar tabelas e chegar ao gol de John. Exatamente dessa forma que saiu o primeiro chute ao gol dos baianos. Apesar de Jean Lucas não ter acertado a meta, a finalização serviu como uma marca da melhora. O problema esteve na tomada de decisão no último terço do campo, já que nem os chutes ou os cruzamentos estavam calibrados.

Se o Bahia não demonstrou muita inspiração ofensiva, os visitantes também pouco conseguiu oferecer perigo para Marcos Felipe. Durante a primeira etapa, foram raros os momentos onde os cariocas conseguiram entrar na área do Tricolor. Parte do problema do jogo esteve nas constantes interrupções por faltas. A baixa minutagem de bola rolando coroou uma metade de jogo pouco iluminada para os jogadores de ambas as equipes, que somaram cinco cartões amarelos para ilustrar o confronto truncado.

Na volta do intervalo, nem Ceni e Artur Jorge mudaram as equipes. O papo no vestiário serviu para agitar o embate e servir mais emoções à massa de torcedores na Fonte Nova. No entanto, os primeiros suspiros vieram com ares de preocupação quando Matheus Martins e Igor Jesus tiveram liberdade no início da etapa final para chutar de dentro da área tricolor. Apesar do insucesso nas finalizações, o Botafogo mostrou que havia melhorado. Inclusive, se não fosse o desvio de Marcos Felipe, o Alvinegro teria aberto o placar com um chute de Marlon Freitas.

A equipe do português Artur Jorge tomou conta da partida e passou a impor seu estilo de jogo em Salvador, controlando a posse de bola e criando chances com perigo. Retraído, o Esquadrão se viu diante de um cenário onde precisava explorar os contra-ataques para se desvencilhar do cerco alvinegro, enquanto tinha que segurar o ímpeto ofensivo dos rivais.

Nos minutos finais, o Botafogo caiu fisicamente e viu o jogo mudar completamente. O Tricolor voltou a ter o controle da posse de bola e passou a agredir os visitantes com mais objetividade. Se de um lado Marcos Felipe foi a pedra no sapato dos cariocas, John foi o responsável por impedir a Arena Fonte Nova de vibrar um gol do Bahia. No final, apesar de pressionar os rivais, os comandados de Ceni saíram de campo com apenas um ponto.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0 x 0 Botafogo - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Iago Borduchi) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: John, Tchê Tchê, Bastos, Lucas Halter e Marçal (Hugo); Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Almada (Óscar Romero); Luiz Henrique, Igor Jesus (Carlos Alberto) e Matheus Martins (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

Local: Arena Fonte Nova

Cartão amarelo: Jean Lucas, Caio Alexandre, Marcos Felipe, Arias (Bahia); Gregore, Marlon Freitas, Lucas Halter, Marçal (Botafogo)

Público: 39.625 pagantes

Renda: R$ 1.406.959,50

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Rafael Da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)