Paulinho aproveitou a chance e marcou o gol do triunfo do Atlético-MG. Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

O Bahia fechou o primeiro turno do Brasileirão com uma nova derrota. Na manhã deste domingo (13), o tricolor fez um bom primeiro tempo contra o Atlético-MG, no Mineirão, mas caiu na segunda etapa, vacilou na defesa e perdeu por 1x0.



O gol da vitória atleticana foi marcado no início do segundo tempo pelo atacante Paulinho. O resultado deixa o Esquadrão em situação delicada na Série A.



Com 18 pontos, o Bahia é o 16º colocado, empatado com o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O alvinegro enfrenta o Fortaleza, fora de casa, no complemento da rodada e pode ultrapassar o clube baiano.

O próximo compromisso do Esquadrão será no domingo (20), contra o Red Bull Bragantino, na Fonte Nova, pela abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

TRICOLOR SUPERIOR

Renato Paiva optou por repetir o time que venceu o América-MG na última rodada. A novidade ficou no banco de reservas. Depois de pouco mais de dois meses afastado por uma lesão na coxa, o atacante Biel voltou a ser relacionado.

O camisa 10, no entanto, foi para o jogo apenas para levar o terceiro cartão amarelo, já que estava pendurado, e não saiu do banco de reservas. A estratégia deu certo e ele foi amarelado.

O Atlético-MG tentou fazer valer a força de casa para dominar o Bahia, mas aos poucos o tricolor encontrou os espaços e travou um duelo aberto no primeiro tempo.

Com o tripé de ataque formado por Ademir, Ratão e Everaldo, o Bahia usava os lados do campo para chegar na área atleticana. A equipe, no entanto, tinha dificuldade para passar pela marcação adversária e criar chances claras.

O Esquadrão ficou muito perto de abrir o placar aos 19 minutos. Gilberto foi na linha de fundo e cruzou para Cauly. O meia acertou belo chute da entrada da área, a bola desviou em Everaldo e tirou o goleiro Everson da jogada, mas foi caprichosamente para fora.

A presença ofensiva fez o Bahia dar espaços para as investidas do Atlético-MG. Na base da velocidade, o alvinegro tentou levar perigo com Paulinho, Hulk e Pavon, mas também não incomodou com contundência.

Do meio para o fim da primeira etapa, o Bahia passou a ter mais posse de bola, mas os atacantes não estavam com o pé calibrado. Na bola ajeitada por Cauly, Rafael Ratão tentou finalizar na pequena área, mas atingiu o zagueiro Maurício Lemos.

A resposta mineira veio na base do contra-ataque. Hulk disparou em velocidade, mas escorregou na disputa com Kanu dentro da área. O Atlético-MG pediu pênalti e a arbitragem entendeu que não houve falta do zagueiro.

VACILO

O Bahia voltou do intervalo com a mesma formação e postura ofensiva. O tricolor parecia perto de abrir o placar, mas bastou um ataque do Atlético-MG para o Esquadrão ficar em desvantagem.

Aos três minutos, Igor Gomes tabelou com Hulk, que deixou Paulinho livre dentro da área. O zagueiro Vitor Hugo não conseguiu cortar e o atacante tocou na saída de Marcos Felipe para anotar o gol do alvinegro.

O Bahia não mudou a forma de jogar após o tento do Atlético-MG e poderia ter igualado o marcador logo na sequência. Na jogada individual, Ademir arriscou de longe e Everson deu o rebote. Thaciano pegou a sobra e chutou cruzado, mas Everaldo chegou atrasado e não conseguiu balançar as redes.

Forçado a sair ainda mais para o jogo, o Bahia deu espaços para o contra-ataque do Atlético. O time mineiro teve duas chances para ampliar em lances parecidos. No primeiro, Arana mandou de longe e tirou tinta da trave. Depois, Pavon bateu colocado e também viu a bola passar perto.

Aos 22 minutos o Atlético-MG teve outra grande oportunidade. Paulinho recebeu lançamento e ficou livre para fazer o segundo, mas o goleiro Marcos Felipe fez uma defesa milagrosa.

Diante do cenário adverso e dominado, Renato Paiva fez as primeiras mudanças no time aos 28 minutos. Thaciano e Rafael Ratão foram substituídos por Léo Cittadini e Jacaré, respectivamente.

O Esquadrão partiu para o tudo ou nada. Se lançou ao ataque em busca do empate e deixou a defesa aberta. Edenilson, em novo contra-ataque, teve a chance do segundo, mas perdeu.

As mudanças do Bahia no segundo tempo não surtiram efeito. Na reta final o tricolor foi para o abafa, mas o empate não saiu e o time lamentou mais uma derrota na Série A do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 1x0 Bahia - Campeonato Brasileiro - 19ª rodada

Atlético-MG: Everson, Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio (Alan Franco), Battaglia (Edenilson) e Igor Gomes (Patrick); Paulinho (Réver), Pavon e Hulk. Técnico: Felipão.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende (Yago), Thaciano (Léo Cittadini) e Cauly; Ademir, Everaldo (Mingotti) e Rafael Ratão (Jacaré). Técnico: Renato Paiva.

Local: Mineirão

Gol: Paulinho, aos 3 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Otávio, Pavon (Atlético-MG); Biel (Bahia)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Lehi Sousa Silva (DF).