Bahia saiu em vantagem, mas levou a pior nos pênaltis. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Não foi dessa vez que o Bahia fez história e avançou a uma inédita semifinal da Copa do Brasil. O tricolor ia conquistando a classificação até os 26 minutos do segundo tempo, mas levou o empate do Grêmio por 1x1 no tempo normal na noite desta quarta-feira, na Arena do Grêmio, perdeu por 4x3 nos pênaltis e deu adeus ao torneio.



O Esquadrão ficou em vantagem com o lindo gol marcado por Everaldo, aos 49 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Villasanti aproveitou a bobeira da defesa e deixou tudo igual. Nas cobranças alternadas, Gabriel Xavier perdeu a última batida do Esquadrão.

Agora, o Bahia foca apenas no Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio, avança e espera pelo vencedor de Flamengo e Athletico-PR.

EM VANTAGEM

Inicialmente marcado para começar às 19h, o jogo sofreu um atraso por conta da forte chuva que caiu em Porto Alegre e que deixou o gramado da Arena alagado. Após algumas vistorias e o adiamento do início, o árbitro Wilton Pereira Sampaio remarcou o confronto para às 20h.

Renato Paiva escalou o tricolor com praticamente o mesmo time que empatou por 1x1 na ida, na Fonte Nova. A única mudança foi a entrada de Ryan no lugar do suspenso Chávez na lateral esquerda. A grande novidade foi a presença do meia Cauly, recuperado de lesão. No Grêmio, Suárez começou entre os titulares.

Apesar de algumas poças, o gramado permitiu o jogo com a bola no chão e a articulação das jogadas. O time baiano apostava na correria dos homens de frente, esticando bola, principalmente, para Ademir, para tentar chegar ao ataque. Enquanto tentava construir, o Esquadrão precisava ficar atento na defesa.

O Grêmio tinha muita liberdade para trabalhar na entrada da área. Livre, Suárez furou o voleio. Minutos depois, Marcos Felipe fez defesa salvadora em cabeçada após o escanteio. A sobra ainda ficou com Caballo, que mandou para fora.

Aos 25 minutos o Bahia teve a primeira grande chance. Ademir recebeu lançamento, disparou pela direita e achou Everaldo na entrada da área. O centroavante se precipitou e chutou fraco, facilitando para o adversário.

A resposta do Grêmio veio pouco depois. O chute de Bitello explodiu na coxa de Acevedo e pegou no cotovelo do uruguaio, dentro da área. O árbitro marcou pênalti e o VAR confirmou. O clima esquentou entre os jogadores de Bahia e Grêmio e os tricolores ficaram na bronca. Aos 39 minutos, Cristaldo cobrou forte e Marcos Felipe fez uma linda defesa.

A primeira etapa caminhava para o empate, mas no finalzinho Everaldo decidiu aparecer. O centroavante acertou um belo chute de fora da área e colocou o Bahia em vantagem aos 49 minutos. Festa da torcida baiana na Arena do Grêmio e Esquadrão mais perto da classificação.

Mesmo com o placar favorável, o Bahia voltou do intervalo com a mesma postura, apostando no jogo pelos lados do campo. Aos poucos, o Grêmio começou a chegar ao ataque. O time gaúcho subiu as linhas para empurrar o Esquadrão.

O Grêmio passou a empilhar chances. Suárez viu Marcos Felipe adiantado e mandou de cabeça. O goleiro tricolor se recuperou e fez uma linda defesa. Diante do domínio gaúcho, o Bahia se viu em dificuldade para puxar o contra-ataque.

Quando reapareceu na frente, Ademir experimentou de fora e Gabriel Grando salvou. O tricolor conseguia controlar bem o Grêmio, mas de tanto insistir, o adversário chegou ao empate.

Aos 26 minutos, Ferreira fez a jogada individual, passou por Cicinho e cruzou rasteiro para Villasanti, livre na área, completar para as redes. O resultado de 1x1 levava a decisão para os pênaltis.

A virada gaúcha poderia ter saído logo depois, mas Suárez perdeu um gol incrível na linha do pênalti. Para tentar retomar o controle do duelo, Renato Paiva sacou Kayky e colocou Mugni em campo.

O final do jogo ganhou contorno dramático. O Bahia acertou duas bolas na trave, com Mugni e Ademir. Do outro lado, Marcos Felipe fez mais uma defesa salvadora na finalização de Bitello. Aos 43, o goleiro do Bahia salvou um outro chute, dessa vez de Suárez. A bola ainda tocou na trave e na volta a defesa cortou. Com o 1x1 definido, a decisão foi para os pênaltis.

Nas cobranças alternadas, André fez para o Grêmio, enquanto o zagueiro Gabriel Xavier perdeu e deu fim ao sonho do Bahia na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 1x1 Bahia - Copa do Brasil (quartas de de final - volta)

Grêmio: Gabriel Grando, Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Ferreira); João Pedro (Gustavo Martins), Villasanti, Felipe Carballo (Nathan) e Reinaldo; Cristaldo (Vina), Suárez (André) e Bitello. Técnico: Renato Gaúcho.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Ryan (Matheus Bahia); Rezende, Acevedo e Cauly; Ademir (Yago), Everaldo e Kayky (Mugni). Técnico: Renato Paiva.

Local: Arena do Grêmio

Gols: Everaldo, aos 49 minutos do 1º tempo, Villasanti, aos 26 minutos

Cartão amarelo: Carballo, Gustavo Martins (Grêmio); Everaldo, Acevedo, Ryan, Ademir, Kanu (Bahia)

Público: 33.777 pagantes

Renda: R$ 3.109.743,00

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (trio de GO)