AUSÊNCIA E RETORNO

Bahia perde zagueiro, mas ganha reforço no ataque para pegar o Corinthians

Tricolor encara o time paulista no próximo domingo (21), na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 15 de julho de 2024 às 15:35

Gabriel Xavier recebeu o terceiro amarelo e vai desfalcar o Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A derrota por 2x1 para o Cuiabá ficou no passado e o Bahia mira agora o confronto com o Corinthians, no próximo domingo (21), às 16h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Com uma semana inteira para descansar e pensar o time, o técnico Rogério Ceni sabe que terá que fazer pelo menos uma mudança no Esquadrão.

Diante do Corinthians, o Bahia não terá o zagueiro Gabriel Xavier. Titular absoluto ao lado de Kanu, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. No setor, Ceni conta com Cuesta, Marcos Victor, David Duarte e Vitor Hugo como opções de substitutos.

Enquanto Gabriel Xavier está fora da próxima partida, a boa notícia para o Bahia é o retorno do atacante Everaldo. Ele desfalcou o time contra o Cuiabá por conta do terceiro amarelo e agora está à disposição do treinador. A tendência é a de que Everaldo volte a ser titular, junto com Thaciano. Com isso, Ademir ficará no banco de reservas.

Outro que também pode ficar à disposição de Ceni é o lateral direito Arias. O colombiano disputou a final da Copa América, contra a Argentina, na noite deste domingo (14), nos Estados Unidos, e deve se juntar ao elenco durante a semana.