CAMPEONATO BAIANO

Bahia reencontra o Jequié desfalcado; veja possível escalação

Jogo de volta da semifinal do Baiano acontece sábado (16), às 16h, na Fonte Nova

Publicado em 15 de março de 2024 às 11:51

Biel deve ser titular do Bahia contra o Jequié, no jogo decisivo da semifinal do Baiano Crédito: Tiago Caldas / ECBahia

O Bahia finaliza na tarde desta sexta-feira (15) a preparação para o jogo decisivo da semifinal do Campeonato Baiano. No total, serão apenas dois treinamentos na Cidade Tricolor com foco no Jequié e a tendência é que o técnico Rogério Ceni volte a rodar o time, como vem fazendo durante toda a temporada. A bola rola contra o Jipão no sábado (16), às 16h, na Fonte Nova.

Principais escolhas do comandante tricolor, os jogadores que foram titulares contra o Caxias, na última terça-feira (12), quando o Bahia garantiu, nos pênaltis, a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, devem ser poupados, inclusive porque irão a campo no Ba-Vi da Copa do Nordeste, que será disputado na sequência, na quarta-feira (20), às 21h30.

Para o jogo contra o Jequié, Rogério Ceni deve usar a base do time que enfrentou e venceu o adversário do interior, por 1x0, no primeiro confronto da semifinal, sábado (9) passado, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié.

No entanto, o treinador não poderá contar com o lateral direito Cicinho, que vinha atuando improvisado e se destacando na lateral esquerda. O jogador teve um estiramento na coxa direita e está vetado pelos médicos.

Com a ausência de Cicinho, é possível que Luciano Juba seja deslocado e volte a aparecer na lateral esquerda. Nesse caso, Biel pode ser recuado para ficar responsável pela armação das jogadas.

Essa não deve ser a única mudança no meio-campo. Titular nos últimos três jogos do Bahia, Rezende pode ser preservado para o Ba-Vi. Sidney é opção para o lugar dele.

A lateral direita também pode ter novidade com relação ao time que enfrentou o Jequié no interior do estado. Santiago Arias foi convocado pela seleção da Colômbia para disputar dois amistosos. Ele viajará na segunda-feira (18) e desfalcará o Bahia contra Vitória, Maranhão e Botafogo-PB, todos pela Copa do Nordeste. Como precisará assumir a posição nesse sequência, Gilberto pode ser preservado diante do Jipão e ver Arias em campo.

No ataque, Ademir pode aparecer para formar trio com Rafael Ratão e Oscar Estupiñan. Uma possível escalação do Bahia contra o Jequié teria Adriel, Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Sidney, Yago Felipe e Biel; Ademir, Ratão e Oscar Estupiñan.