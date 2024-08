VÍNCULO AMPLIADO

Bahia renova contrato com o atacante Biel até o fim de 2029

Atacante de 23 anos é um dos destaques do elenco e recebeu oferta do exterior

Da Redação

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 13:36

Biel ampliou o contrato com o Bahia até o fim de 2029 Crédito: Divulgação/EC Bahia

Um dos destaques do elenco do Bahia, o atacante Biel prorrogou o contrato com o tricolor. Nesta terça-feira (27),o Esquadrão anunciou a ampliação do vínculo com o atleta, que agora é válido até dezembro de 2029.

Biel chegou ao Bahia em 2023, sendo uma das primeiras contratações do tricolor sob a gerência do Grupo City. O clube baiano comprou o jogador em definitivo junto ao Grêmio. Com passagem pela base do próprio Esquadrão, o jogador de 23 anos foi lançado como profissional pelo Fluminense.

No Bahia, Biel disputou 90 jogos, marcou 15 gols e deu 18 assistências. Ele teve participação decisiva na temporada passada, durante a passagem do português Renato Paiva no comando tricolor.

Na atual temporada, o atacante tem oscilado entre o banco de reservas e a titularidade, mas é peça importante no grupo treinado por Rogério Ceni. Em 2024, ele atuou em 42 partidas, marcou seis gols e deu 11 assistências.