Bahia sofre virada do Santos nos acréscimos e é derrotado em casa

Bahia perdeu do Santos na Arena Fonte Nova. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O primeiro capítulo de Rogério Ceni na Arena Fonte Nova terminou de forma negativa. Diante de mais de 40 mil torcedores, o Bahia foi derrotado pelo Santos de virada, por 2x1, na noite desta segunda-feira (18), pela abertura da 24ª rodada. Foi um resultado ruim para o Esquadrão, que perde um confronto direto contra o Z4 e vê a zona se aproximar mais uma vez.



O resultado mantém o tricolor na 15ª colocação, estacionado nos 25 pontos. Mas a equipe pode ser superada pelo Goiás, que ainda joga na rodada e recebe o Flamengo em casa. Já o Santos segue como primeiro time dentro do Z4, mas diminuiu a distância: agora com 24, está a apenas um ponto do Esquadrão.

Todos os gols saíram no segundo tempo. O Bahia abriu o placar com Camilo Cándido, em um golaço aos 14 minutos da etapa. Mas levou o empate com Joaquim e tomou a virada no fim, graças a Furch, nos acréscimos.

O tricolor agora ganha um longo período para treinos, com 12 dias livres. O tricolor só volta a entrar em campo no dia 30, quando visitará o Flamengo, no Maracanã. O jogo está marcado para começar às 16h, pela 25ª rodada da Série A.

Primeiro tempo

O Bahia entrou em campo com duas mudanças na escalação. Após cumprir suspensão na rodada passada, o zagueiro Vitor Hugo retornou ao time, deixando Raul Gustavo como opção no banco. Já no meio, Acevedo foi o escolhido para substituir Rezende, desfalque pelo terceiro cartão amarelo.

Apesar de jogar na condição de visitante, foi o Santos quem começou se sentindo em casa. Com três minutos de bola rolando, o Peixe já havia empilhado chances de abrir o placar. A primeira, ainda com segundos de jogo, não valeu: Marcos Leonardo recebeu de Lucas Lima, invadiu a área e chutou na trave, mas estava em posição de impedimento.

Pouco depois, Jean Lucas saiu em contra-ataque, cortou a marcação e bateu, mas parou em Marcos Felipe. No rebote, Soteldo tentou, mas a bola desviou e foi pela linha de fundo. Após a cobrança de escanteio, Marcos Leonardo desviou, só que Marcos Felipe fez uma grande defesa e impediu o gol alvinegro. Lucas Lima ainda ficou com a bola e chutou, mas também sem sucesso. O camisa 9 do Santos ainda deu cabeçada acertando a trave, só que o árbitro marcou falta de ataque do visitante.

Depois da pressão inicial do alvinegro, o Bahia foi equilibrando a partida, e começou a ter mais a bola no campo de ataque. O Esquadrão teve uma boa chance aos 17, quando, após cruzamento de Gilberto, a bola passou por Thaciano e Camilo Cándido ficou com a sobra. O lateral soltou uma bomba, mas João Paulo defendeu.

O goleiro visitante voltou a ser acionado aos 33, quando Yago Felipe recebeu de fora da área e mandou uma bomba. Mas João Paulo fez mais uma grande defesa e impediu o Bahia de abrir o placar.

O Bahia continuou martelando. Aos 39, Everaldo saiu em contra-ataque e arriscou o chute, mas João Basso apareceu para desviar. Pouco depois, Gilberto ficou com uma sobra e, dentro da área, isolou por cima do gol. Já aos 42, foi a vez de Ademir, após bate-rebate, finalizar para fora.

O Santos voltou a assustar no último lance antes do intervalo. Em contra-ataque, Lucas Lima abriu para Soteldo, que limpou e devolveu. O meia chutou, mas a bola bateu em Marcos Felipe e Acevedo afastou.

Segundo tempo

Se o Santos foi quem pressionou no início do primeiro tempo, a etapa final começou com um roteiro diferente. Foi o Bahia quem entrou em campo mais ligado, mantendo a posse no campo ofensivo e martelando na procura pelo gol. Tentou com Yago Felipe, para fora. Com Kanu, em cabeçada por cima do gol. Até que a bola, enfim, entrou. E em um golaço de Camilo Cándido.

Após disputa na área, Gilberto ficou com a sobra e ajeitou para o uruguaio. Cándido encheu o pé e para estufar a rede de João Paulo: 1x0, aos 14 minutos.

O Bahia seguiu com mais domínio da bola após o gol, mas sem criar uma nova chance de perigo real. Eis que o Santos conseguiu arrancar o empate aos 27 minutos, em jogada ensaiada em cobrança de falta. Soteldo levantou a bola na área e Joaquim mandou de cabeça para Marcos Leonardo. O camisa 9 completou para o fundo da rede, deixando tudo igual.

O Esquadrão podia ter se recolocado à frente aos 31, quando Lucas Lima errou o passe, e a bola ficou com Luciano Juba. Mas o atacante mandou para fora. Aos 39, Juba cobrou escanteio e Thaciano desviou, mas ninguém apareceu para completar para o gol. Pouco depois, o camisa 46 recebeu de Cándido e finalizou da entrada da área, para fora.

Já nos acréscimos, veio a virada do Santos. Após cobrança de escanteio, Joaquim desviou de cabeça e Furch, que havia acabado de entrar, dominou e finalizou para o gol: 2x1 para o visitante, aos 48 minutos. Biel ainda teve a chance do empate aos 52 minutos, após cruzamento de Mugni. mas finalizou em cima de João Paulo.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x2 Santos - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Acevedo, Yago Felipe (Lucas Mugni) e Thaciano; Ademir (Luciano Juba), Rafael Ratão (Biel) e Everaldo (Vinicius Mingotti). Técnico: Rogério Ceni.

Santos: João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima (Nonato) e Kevyson (Júnior Caiçara); Soteldo (Dodi) e Marcos Leonardo (Julio Furch). Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

Estádio: Arena Fonte Nova

Gols: Camilo Cándido, aos 14 minutos do segundo tempo; Marcos Leonardo, aos 27 minutos, Julio Furch, aos 48 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Lucas Mugni, do Bahia; Joaquim, do Santos;

Público: 41.431 torcedores;

Renda: R$ 1.301.641,00;

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (trio de SC);