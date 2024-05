PREPARAÇÃO

Bahia tem dia de treino técnico e tático antes de pegar o Red Bull Bragantino

De olho no confronto com o Red Bull Bragantino, marcado para este domingo (12), às 18h30, na Fonte Nova, o Bahia realizou mais um treino. Nesta quinta-feira (9), o trabalho foi dividido entre atividades técnicas e táticas.

Rogério Ceni começou dividindo o elenco em dois grupos no CT Evaristo de Macedo. Ele então aplicou um treino técnico, no qual os jogadores se revezavam em trios numa disputa com quatro golzinhos.