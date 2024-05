Bahia tem dia de treino tático antes de decisão contra o Criciúma pela Copa do Brasil

A chuva que caiu no CT Evaristo de Macedo, na manhã desta terça-feira (21), não impediu o Bahia de dar sequência aos preparativos para o confronto com o Criciúma. O duelo está marcado para esta quinta-feira (23), às 19h, no estádio Heriberto Hülse, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.