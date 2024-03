COPA DO NORDESTE

Bahia tem retorno de volante, mas perde atacante para última rodada do Nordestão

Clube deve dar descanso ao elenco contra o Botafogo-PB

Publicado em 25 de março de 2024 às 14:20

Bahia deve poupar as principais peças na última rodada da Copa do Nordeste Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Líder geral da Copa do Nordeste, o Bahia tem apenas mais um desafio pela primeira fase da competição. Nesta quarta-feira (27), o Esquadrão encara o Botafogo-PB, às 21h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Para o confronto, o time tem um retorno e um desfalque certo.

Titular na vitória por 1x0 sobre o Maranhão, o atacante Biel recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Por outro lado, o volante Rezende, que estava suspenso, está à disposição do atacante Rogério Ceni.

Apesar do retorno do camisa 5, Rezende não deve integrar a delegação que viajará para a partida. O Bahia não confirmou se utilizará os reservas ou uma equipe alternativa, como fez no início da temporada quando o técnico Rogério Ferreira, do time sub-20, comandou o time nos dois primeiros jogos do Campeonato Baiano.

O clube baiano buscava confirmar o primeiro lugar da Copa do Nordeste contra o Maranhão para dar um descanso ao elenco antes das finais do Campeonato Baiano. Nos dias 31 de março e 7 de abril, o Esquadrão encara o Vitória na decisão. O primeiro jogo será no Barradão e o segundo na Fonte Nova.

"Precisamos vencer o jogo no domingo [contra o Maranhão]. Se vencermos, pensamos nas finais [do Campeonato Baiano] antes do jogo contra o Botafogo-PB”, disse Ceni após o triunfo no Ba-Vi.