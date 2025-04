BRASILEIRÃO

Contra o Ceará, Bahia tenta deixar a zona de rebaixamento e vencer pela primeira vez no Brasileirão

O tricolor teve três empates e uma derrota até aqui no campeonato, enquanto o rival está na parte de cima da tabela

Marina Branco

Publicado em 21 de abril de 2025 às 05:00

Escudo do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia na zona de rebaixamento. Com certeza, uma frase que o torcedor tricolor, que começou o ano vivendo o sonho da Libertadores não esperava conhecer em 2025. Depois de empatar com Santos, Corinthians e Mirassol, o Esquadrão perdeu por 3X0 para o Cruzeiro, e chegou à quinta rodada do Brasileirão amargando só três pontos na tabela. Agora o time tem o duelo de nordestinos contra o Ceará, na Fonte Nova, às 20h de hoje, como esperança de renascimento.>

No ano passado, o começo excelente na Série A do Brasileiro levou o clube ao topo da tabela e acostumou a torcida a sensações boas. A equipe ainda não venceu no campeonato e busca a recuperação diante dos cearenses, ainda muito desfalcada por razões médicas. >

Na zaga, Gabriel Xavier e Kanu de fora, sendo que o segundo enfrentou uma cirurgia após lesionar o calcanhar. O goleiro titular Ronaldo, por sua vez, deixou o campo na rodada passada de maca, sentindo uma lesão muscular. >

É nesse cenário de instabilidade que o Bahia encara um Ceará que vem vivendo um sonho no Brasileirão. Subindo da Série B na quarta colocação na temporada passada, o clube se vê na parte de cima na elite, com sete pontos conquistados em um empate com o Bragantino, e triunfos contra Grêmio e Vasco, além da derrota para o Juventude.>

No entanto, se o Esquadrão vem precisando fazer mudanças, o rival não está tão diferente. Feliz por vencer a segunda partida como mandante no Brasileirão, o alvinegro lida com a tristeza de trocar pelo menos dois jogadores da escalação que venceu o Vasco na última rodada, começando pelo goleiro.>

Bruno Ferreira foi substituído por dores no quadril, deixando o gol para Fernando Miguel. Assim, é provável que ambas as equipes cheguem para o confronto com seus goleiros reservas. Marcos Felipe não joga como titular desde 23 de março, quando disputou a final do Baianão e empatou em 1x1 com o Vitória. >

Além do goleiro, o Ceará sente o desfalque do lateral esquerdo Matheus Bahia. Após lidar com um desconforto muscular na parte anterior da coxa esquerda que o deixou de fora de alguns jogos, Matheus estava retornando aos campos, mas precisará ficar de fora contra o tricolor por uma cláusula contratual, já que está emprestado pelo clube baiano. >

Ficam na dúvida também o atacante Pedro Henrique, que deve ser liberado pelo departamento médico, o lateral esquerdo Nicolas, em processo de fisioterapia por lesão no adutor da coxa direita, e o ponta Bruno Tubarão, ainda em transição na equipe. >