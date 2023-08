Nos próximos dias o elenco do Bahia ganhará uma cara nova. Com pré-contrato assinado com o Esquadrão desde março, o meia-atacante Luciano Juba conta as horas para se juntar ao elenco tricolor.



Como tem contrato com o Sport até esta quinta-feira (31), o jogador, que completa 24 anos nesta terça-feira (29), é esperado no CT Evaristo de Macedo na sexta-feira (1º) para realizar exames médicos e assinar o contrato válido por quatro anos.



O jogador se despediu do clube pernambucano na derrota para o Ituano, por 2x1, na última sexta-feira (25), pela Série B, mas como ainda tem contrato com o Sport, ele só poderia desembarcar no Esquadrão antes do dia 1º em caso de liberação do rubro-negro, o que de acordo com apuração do CORREIO não acontecerá.