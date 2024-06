MAIS UM TRIUNFO

Bahia vence o Fortaleza, mantém invencibilidade em casa e segue na cola do líder do Brasileirão

Jean Lucas, no segundo tempo, fez o gol do triunfo tricolor na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2024 às 23:28

Jean Lucas comemora gol que deu o triunfo ao Bahia contra o Fortaleza Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia segue no topo do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (13), o Esquadrão venceu o Fortaleza por 1x0 no clássico Nordestino, na Fonte Nova, e manteve a segunda colocação da Série A. O tricolor baiano chegou aos 17 pontos e está empatado com o Flamengo, mas o clube carioca ocupa a liderança por ter melhor saldo de gols.

Diante do Leão do Pici, o Bahia não fez um grande jogo. O time deu espaços ao Fortaleza e desperdiçou chances claras que deixaram a torcida impaciente. O gol do triunfo saiu apenas aos 34 minutos do segundo tempo. Jean Lucas, subiu mais do que a marcação adversária e de cabeça balançou as redes.

Além da vitória e do segundo lugar, o Bahia garantiu o 100% de aproveitamento em casa no Brasileirão, e ampliou a invencibilidade como mandante. Com o time principal, o Esquadrão segue invicto na Fonte Nova, são 17 jogos, com 15 triunfos e dois empates.

O próximo compromisso da equipe no Brasileirão será no domingo (16), contra o Criciúma, às 18h30, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

O JOGO

Em busca do triunfo em casa, Rogério Ceni foi forçado a mudar a escalação do Bahia. Além dos desfalques de Thaciano, suspenso, e de Arias, que está na seleção colombiana, Kanu sentiu um desconforto muscular durante o aquecimento e foi substituído por Rezende. Antigo dono da posição, o argentino Cuesta voltou a ser relacionado após lesão no joelho, mas começou a partida no banco.

Quando a bola rolou na Fonte Nova, o Bahia iniciou o duelo bem ao seu estilo, apostando na posse de bola para envolver o adversário. O tricolor baiano, no entanto, encontrou dificuldade para passar pelo bloqueio montado pelo Fortaleza. O técnico Vojvoda escalou o Leão do Pici com três meias de marcação.

Na melhor chance do Esquadrão, Everton Ribeiro deu passe açucarado para Jean Lucas. O volante passou entre dois marcadores do Fortaleza e ficou de cara para o gol, mas chutou por cima e perdeu uma chance incrível.

Em determinado momento do primeiro tempo, o Bahia mudou a sua característica e passou a marcar atrás da linha do meio-campo, deixando o time cearense com a posse da bola. Com o meio congestionado, o Fortaleza apostava em cruzamentos para encontrar Renato Kayser e Breno Lopes na área. Kayser, inclusive, balançou as redes de cabeça aos 33 minutos, mas o impedimento foi marcado.

Em uma rotação abaixo do normal, o Esquadrão pouco incomodou o Fortaleza. Pilares da equipe, Cauly e Jean Lucas apareceram pouco no jogo, enquanto a dupla formada por Ademir e Everaldo não entrou em sintonia na primeira etapa.

Incomodado com a baixa produtividade do tricolor, Rogério Ceni voltou do intervalo com Biel e Estupiñan nos lugares de Ademir e Everaldo, respectivamente. Mas foi o Fortaleza que ficou mais perto de abrir o placar, com Martínez e Renato Kayser.

Diante da dificuldade do Bahia na criação, a torcida começou a ficar impaciente na Fonte Nova. O Esquadrão voltou a ficar no quase quando Estupiñan roubou a bola de Titi, carregou e de frente para o gol chutou para fora. Outra grande chance desperdiçada pela equipe baiana.

O Bahia voltou a mudar o time e Ceni trocou Cauly pelo uruguaio Carlos de Pena. O camisa 8 deixou o campo sob vaias e aplausos. Lá na frente, o tricolor seguia perdendo chances. Aos 22 minutos, Gilberto lançou Biel. O atacante teve dificuldade para dominar no primeiro momento, mas passou por Tinga e acertou a trave.

Na base da insistência, o tricolor foi recompensado. Aos 33 minutos, Cicinho tocou de calcanhar para Everton Ribeiro. O camisa 10 cruzou na medida e Jean Lucas venceu a marcação de Titi antes de tocar de cabeça para o fundo do gol. Explosão de alegria na Fonte Nova.

Nos minutos finais, o Fortaleza se lançou ao ataque em busca do empate. O goleiro Marcos Felipe fez grande defesa e salvou o Bahia na finalização de Machuca. O Bahia também teve chances para ampliar, mas o placar magro foi suficiente para manter o time embalado na Série A do Brasileirão

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro (8ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto (Cicinho), Gabriel Xavier, Rezende e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Yago) e Cauly (De Pena); Ademir (Biel) e Everaldo (Estupiñan). Técnico: Rogério Ceni.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Zé Welison (Machuca), Martínez (Pedro Rocha) e Hércules (Pochettino); Breno Lopes (Yago Pikachu) e Renato Kayser (Lucero). Técnico: Vojvoda.

Local: Fonte Nova

Gol: Jean Lucas, aos 33 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Caio Alexandre, Kanu, Marcos Felipe, Yago, De Pena



Público: 29.889 pagantes



Renda: R$ 864.465,50