Bahia visita o Atlético-GO para superar marca histórica no primeiro turno da Série A

Se vencer o lanterna da competição, Esquadrão alcançará maior pontuação do clube na metade inicial do Brasileirão nos pontos corridos

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de julho de 2024 às 05:00

Com ausência de Caio Alexandre, suspenso, Rezende deve ganhar chance no time titular Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A sequência de dois jogos seguidos em casa teve saldo negativo ao Bahia: duas derrotas e a saída do G4 do Campeonato Brasileiro. Mas não há tempo para reclamar. É hora de sacudir a poeira e voltar a pontuar. Com essa missão em mente, o Esquadrão irá visitar o Atlético-GO no Antônio Accioly, nesta quarta-feira (24), às 21h30, pela 19ª rodada da competição.

A última vez em que o tricolor atuou fora do seu território se deu bem, com o 3x1 sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena. É essa a energia que o time do técnico Rogério Ceni precisa canalizar para encarar o Dragão em Goiânia.

O adversário, aliás, faz uma péssima campanha no Brasileirão. É o lanterna do torneio, com apenas 11 pontos somados em 18 jogos - um aproveitamento de 20%. Além disso, é o pior mandante desta edição da Série A. Em oito duelos como anfitrião, o clube goiano somou apenas dois pontos, após dois empates e seis derrotas.

Apesar dos números ruins pelo lado rival, o atacante Everaldo disse não esperar vida tranquila para o tricolor.

“Não podemos pensar que vai ser jogo fácil. Jogo difícil em Goiânia, clima mais seco, diferente. O Campeonato Brasileiro não tem adversário fácil. O que temos que fazer é ter maior atenção para o que vem acontecendo nos últimos jogos não venha acontecer agora. Quem vê o Bahia brigando em cima e o Atlético-GO lá embaixo fica criando expectativa e achando que vai ser fácil. Não vemos dessa maneira aqui dentro. É manter os pés no chão e focar no nosso trabalho”, alertou.

Essa, aliás, será a última chance do Bahia de fazer história no Brasileirão. A partida desta noite encerra a participação azul, vermelha e branca no primeiro turno do torneio - e, portanto, é a oportunidade final do clube de alcançar sua melhor pontuação da história na metade inicial da Série A.

Até aqui, o melhor aproveitamento do Esquadrão nos 19 primeiros duelos do torneio foi de 31 pontos, conquistados na temporada 2019. Já na edição atual, a equipe soma 30 pontos. Assim, se vencer o duelo contra o Atlético-GO, alcança os 33 pontos e quebrará a marca.

“Não vou mentir que a gente contava com os triunfos em casa contra Corinthians e Cuiabá. Mas não tem que lamentar. É focar no próximo jogo. E terminar o turno com 33 pontos, contando com esse triunfo. Tem muita coisa para acontecer no segundo turno. O campeonato é longo, difícil, mas o principal é esse jogo. Temos que voltar a vencer, a pontuar. Temos que sair desse lugar que estamos porque tem duas rodadas que a gente não pontua. Independente das perdas que tivemos, vamos com força total para conquistar esse triunfo”, assegurou Everaldo.

Escalação

Para o duelo em Goiânia, o técnico Rogério Ceni precisará fazer pelo menos duas mudanças no time titular. O zagueiro Kanu e o volante Caio Alexandre estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Biel e Cicinho também são desfalques certos, assim como Acevedo.

A dúvida fica por conta de Luciano Juba, que deixou a última partida com dores no joelho. Caso não tenha condições de jogo, o substituto deve ser Iago Borduchi.

Por outro lado, Ceni tem uma boa notícia: o retorno da Gabriel Xavier, que volta depois de cumprir suspensão na rodada passada. Ele deve formar a dupla de zaga com Cuesta.

Outro reforço vem da base: o atacante Ruan Pablo, um dos destaques do sub-20 do Esquadrão. Aos 16 anos, o atleta renovou ontem com o clube até julho de 2027. De acordo com o ge, a multa para deixar o tricolor para um clube estrangeiro é de 200 milhões de euros - ou R$ 1,2 bilhão.