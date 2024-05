DIA DE DECISÃO

Bahia visita o Criciúma em busca de vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Tricolor encara o Tigre nesta quinta-feira (23), às 19h, no estádio Heriberto Hülse

Gabriel Rodrigues

Publicado em 23 de maio de 2024 às 05:00

Everaldo é uma das armas do Bahia contra o Criciúma na Copa do Brasil Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Dez dias depois de ter entrado em campo pela última vez, o Bahia tem um novo compromisso na temporada. E não será uma partida qualquer. Nesta quinta-feira (23), o tricolor encara o Criciúma em uma decisão pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será às 19h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

De olho em uma vaga nas oitavas de final da principal copa do país, o Esquadrão começa o duelo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1x0, na Fonte Nova. O cenário, no entanto, deixa o elenco com os pés no chão. O discurso entre atletas e comissão técnica é de respeito ao adversário.

Uma derrota por diferença de um gol leva a decisão para os pênaltis. Para avançar de forma direta, o Criciúma precisa vencer o time baiano por pelo menos dois tentos. Logo após a partida de ida, o técnico Rogério Ceni lamentou o placar magro tamanho o volume ofensivo do Bahia no duelo. Ele ainda projetou um jogo difícil em Santa Catarina por conta da pressão que a torcida. O coro foi reforçado pelo lateral Luciano Juba.

“A gente sabe que tem essa vantagem mínima, saímos ganhando por 1x0, mas trabalhamos bastante durante esse tempo que ficamos sem jogar. É ir lá para fazer um grande jogo e, independentemente de jogar em casa ou fora, do adversário não ter perdido muito lá, temos que nos impor, manter a nossa forma de jogar para e sair de lá com a classificação”, disse.

Além da vantagem, o Bahia usa como trunfo a boa fase que vive. O tricolor não perde há seis jogos entre o Brasileirão e a Copa do Brasil. Na Série A, a equipe ocupa a vice-liderança, com os mesmos 13 pontos do líder Athletico-PR, que figura no topo por ter melhor saldo de gols.

Se garantir a classificação, o Bahia avançará às oitavas de final pela 19ª vez em 33 edições da Copa do Brasil. Além do ganho esportivo, o clube ainda terá um reforço nos cofres, já que a cota para as equipes que disputarem a próxima fase é de R$ 3,4 milhões.

Mesmo com o tempo livre para ajustar o time, o técnico Rogério Ceni não deve fazer grandes mudanças. O treinador consolidou uma base e repetiu a escalação nos últimos quatro jogos. Além do meio-campo formado por Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly, Everaldo segue no ataque ao lado de Thaciano, enquanto Kanu e Gabriel Xavier formam a dupla de zaga.

CRICIÚMA

Enquanto o Bahia usou o tempo como aliado para descansar o elenco, no Criciúma o longo período de inatividade é um fator que preocupa. Como teve três jogos adiados na Série A, o Tigre não entra em campo desde a derrota para o tricolor na Fonte Nova, no dia 30 de abril.

Com a necessidade de vencer, o técnico Cláudio Tencati deve escalar um time mais ofensivo do que foi no primeiro jogo. A expectativa é de que o atacante congolês Yannick Bolasie seja titular.