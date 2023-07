Bahia cedeu empate ao Grêmio e se complicou em luta por vaga na semifinal da Copa do Brasil. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O primeiro confronto entre Bahia e Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil terminou com um empate amargo para o Esquadrão. Na noite desta terça-feira (4), o tricolor vencia por 1x0 até os 49 minutos do segundo tempo, quando levou o gol e ficou no 1x1.



Everaldo abriu o placar e Cuiabano deixou tudo igual. O roteiro foi bem parecido com o da derrota do Bahia por 2x1 para o mesmo Grêmio no último sábado, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Na ocasião, o gol da virada também saiu aos 49 minutos.

A frustração foi grande para o time baiano. Com o empate, o Bahia terá que vencer o Grêmio por qualquer placar no jogo da volta para avançar a uma inédita semifinal. A partida será no dia 12 de julho, em Porto Alegre.

O JOGO

Sem contar com Thaciano, Renato Paiva decidiu mudar a configuração e escalou o Bahia com três atacantes. Ademir ficou com a vaga e formou o trio com Kayky e Everaldo. O centroavante voltou ao time no lugar de Mingotti. Na defesa, Chávez ganhou a concorrência de Ryan e Vitor Hugo perdeu o posto para Gabriel Xavier.

O Grêmio também sofreu uma baixa. Escalado entre os titulares, Suárez sentiu o joelho durante o aquecimento e foi substituído por Vina. O uruguaio ficou como opção no banco de reservas.

O duelo começou com o Bahia tomando a iniciativa. Com mais posse de bola, o Esquadrão adotou a estratégia de construir pelo meio, com auxílio dos volantes, até encontrar os pontas no ataque. Faltava acertar as jogadas no último terço do campo para furar o bloqueio gaúcho.

Após um início mais retraído, aos poucos o Grêmio foi se soltando e começou a gostar do jogo. O primeiro lance de perigo da partida foi um chute de Vina. Marcos Felipe defendeu.

Sem conseguir penetrar na área adversária, a saída para o Bahia também foi arriscar de fora. O chute de Cauly tinha endereço, mas o goleiro Gabriel Grando fez grande defesa e mandou para escanteio.

A tônica do primeiro tempo foi um Bahia que errou quase tudo que tentou, contra um Grêmio que fez pressão no ataque, mas conseguiu poucas chances claras. O saldo foi o intervalo com placar zerado.

SEGUNDO TEMPO

Depois de machucar o músculo adutor da coxa e passar o primeiro tempo inteiro no sacrifício, Cauly foi sacado do time e o Bahia voltou para a segunda etapa com Mugni no meio-campo. O time baiano precisou de apenas dois minutos para abrir o placar.

Kayky puxou o contra-ataque e encontrou Ademir. O atacante fez a jogada do lado esquerdo e cruzou para Everaldo bater de primeira, sem chances para o goleiro do Grêmio. Explosão da torcida na Fonte Nova e Bahia em vantagem.

O gol fez o tricolor ficar mais vertical. O Esquadrão passou a buscar o contra-ataque para chegar ao segundo. Os atacantes encontraram muita liberdade. Na base do drible, Kayky passou como quis por Kannemann. Felipe Carballo resolveu tirar satisfações e o clima esquentou.

Quando os ânimos se acalmaram, o Bahia seguiu pressionando. Em jogada individual, Ademir fez fila e chutou por cima. Na sequência, Mugni bateu escanteio direto e Gabriel Grando salvou um possível gol olímpico.

Do outro lado, o Grêmio chegou a reclamar de um pênalti após a bola bater no braço de Rezende dentro da área. O lance foi analisado pelo VAR e nada foi marcado.

Para manter o Bahia competitivo no jogo, Renato Paiva tirou Ademir e colocou Ryan. Na reta final, o Grêmio subiu as linhas e se lançou ao ataque. O Esquadrão conseguiu se segurar bem contra as investidas.

Na bola enfiada nas costas da defesa tricolor, Reinaldo recebeu livre na área e cruzou para Cuiabano empatar para o Grêmio, aos 49 minutos do segundo tempo, frustrando os tricolores na Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x1 Grêmio - Copa do Brasil (quartas de final - ida)

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Chávez; Rezende, Acevedo e Cauly (Mugni); Ademir (Ryan), Everaldo (Everton) e Kayky (Diego Rosa). Técnico: Renato Paiva.

Grêmio: Gabriel Grando, Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Ferreira); João Pedro, Villasanti, Felipe Carballo (Nathan) e Reinaldo; Cristaldo (Cuiabano), Vina (André) e Bitello. Técnico: Renato Gaúcho.

Local: Fonte Nova

Gols: Everaldo, aos 2, e Cuiabano, aos 49 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Chávez, Diego Rosa, Mugni (Bahia); Villasanti (Grêmio)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)