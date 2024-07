CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Athletico-PR: veja onde assistir, escalações e arbitragem

De olho em uma vaga no G4 do Brasileirão, o Bahia enfrenta o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (10), na Ligga Arena, em Curitiba. O técnico Rogério Ceni conta com praticamente todo elenco e deve repetir a escalação que perdeu para o Palmeiras no fim de semana. Pelo lado rubro-negro, o lateral Esquível recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora de ação.