BRASILEIRÃO

Bahia x Atlético-MG: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa do Brasil ficou no passado para o Bahia. Após a queda para o Flamengo nas quartas de final, o tricolor foca agora exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (15), a equipe baiana recebe o Atlético-MG, na Fonte Nova, em jogo válido pela 26ª rodada. O Esquadrão precisa vencer o duelo para ter chance de voltar ao G6.

Rogério Ceni conta com todo o time considerado titular, mas tem baixas no elenco. Com uma lesão nas costas, Biel dificilmente terá chances de jogar. A situação é parecida com a do zagueiro Cuesta e do atacante Tiago, que também estão machucados. Os ingressos para o duelo seguem à venda e o Bahia conta com a força da torcida para vencer mais um duelo na Série A. Confira informações sobre a partida.