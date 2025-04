LIBERTADORES

Bahia x Atlético Nacional: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Os clubes se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira (24), às 21h

Em boa fase na Libertadores e agora também no Brasileirão, após vencer o Ceará e pular da zona de rebaixamento para a 13° posição na tabela, o Bahia enfrentará o Atlético Nacional da Colômbia pela competição internacional nesta quinta-feira (24), às 21h, em casa, na Arena Fonte Nova. Pela terceira rodada da fase de grupos da Liberta, o tricolor tem como missão manter a qualidade de jogo que empatou com o Internacional e venceu o Nacional do Uruguai nas últimas duas rodadas.>

Mesmo durante a fase sofrida sem vencer no Brasileiro, o Esquadrão não perdeu o controle na Libertadores, e divide a liderança do Grupo F com o Internacional, ambos com quatro pontos. Se mantendo assim, o tricolor passa de fase no torneio, dependendo ainda do resultado contra o Atlético Nacional.>