Bahia x Botafogo: veja onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e ingressos

A Fonte Nova será o palco de uma decisão pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (7), o Bahia recebe o Botafogo pelo jogo de volta das oitavas de final da competição mata-mata. Como empatou por 1x1 no primeiro duelo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Esquadrão precisa de um triunfo simples para passar de fase. Em caso de novo empate, o classificado será conhecido nos pênaltis. Diante do cenário, Rogério Ceni deve colocar força máxima em campo. O treinador poupou alguns jogadores no último compromisso do clube e tem o retorno do volante Rezende, recuperado de lesão. Já o lateral Gilberto, machucado, é dúvida. Confira informações sobre a partida.