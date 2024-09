BRASILEIRÃO

Bahia x Criciúma: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de recuperação, o Bahia tem mais uma missão pela frente no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (29), o Esquadrão recebe o Criciúma, às 18h30, na Fonte Nova, pela 28ª rodada. Com 42 pontos, o tricolor é o 6º colocado e mira o triunfo para seguir na zona de classificação à Libertadores. O técnico Rogério Ceni tem o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, mas perdeu o volante Rezende, machucado, e ainda não conta com o uruguaio Acevedo e o atacante Biel, que estão na fase de transição física. Confira informações sobre a partida.