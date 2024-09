COPA DO BRASIL

Bahia x Flamengo: veja as escalações e onde assistir o duelo decisivo

O Bahia vai jogar a sua sobrevivência na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (12), o tricolor encara o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Como perdeu o jogo de ida por 1x0, em casa, o clube baiano precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à semifinal. Uma vitória simples no Rio de Janeiro leva a decisão para os pênaltis.