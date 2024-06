BRASILEIRÃO

Bahia x Flamengo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Pela segunda rodada seguida, o Bahia atuará fora de casa no Brasileirão. O adversário da vez é o Flamengo, nesta quinta-feira (20), no Maracanã. Tricolores e rubro-negros estão colados na tabela e fazem um confronto direto. Com 18 pontos, o Esquadrão é o terceiro colocado, já o clube carioca aparece uma casa acima, com a mesma pontuação, mas com melhor saldo de gols. O Bahia defende uma invencibilidade de 11 jogos na temporada e o técnico Rogério Ceni conta com o retorno do meia uruguaio Carlos de Pena. Confira informações sobre a partida.