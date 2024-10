BRASILEIRÃO

Bahia x Flamengo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A Fonte Nova será palco de mais um duelo entre Bahia e Flamengo. Neste sábado (5), tricolores e rubro-negros se enfrentam pela quarta vez no ano - a segunda em Salvador -, em um confronto direto no Campeonato Brasileiro. Nos seus domínios, o Esquadrão quer mostrar força para vencer e seguir forte na zona de classificação para a Libertadores. O técnico Rogério Ceni não conta com Everton Ribeiro, suspenso. Carlos de Pena deve ser o substituto.