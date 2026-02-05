Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:00
Válida pela 2ª rodada do Brasileirão Série A 2026, Bahia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h, na Arena Fonte Nova. O Esquadrão chega embalado, buscando manter o 100% de aproveitamento na temporada, enquanto o Tricolor das Laranjeiras vive excelente fase, vindo de triunfos consecutivos contra Flamengo, Grêmio e Botafogo. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Bahia e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.
O Bahia vive grande momento em 2026 e iniciou o Brasileirão com o pé direito ao vencer o Corinthians por 2x1, fora de casa. A equipe comandada por Rogério Ceni soma sete vitórias consecutivas na temporada e aposta na força coletiva e no apoio da torcida para manter o bom desempenho.
Para o confronto, o treinador segue sem contar com Sanabria e Ruan Pablo, ambos entregues ao departamento médico. Além dos dois atacantes, o meia Michel Araújo cumpre suspensão após ter sido expulso na estreia — justamente contra seu ex-clube.
O Fluminense chega a Salvador em excelente fase. A equipe de Luis Zubeldía acumula vitórias importantes contra Flamengo, Grêmio e Botafogo, além de ter estreado com triunfo no Brasileirão 2026.
O único desfalque confirmado é o atacante Germán Cano, que segue em recuperação. Com isso, John Kennedy, que soma três gols em seis jogos na temporada, deve ser mantido como referência no ataque. No mais, o Tricolor Carioca viaja com força máxima para o duelo.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldía.