Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jair Ventura promete Dudu titular no Vitória e avalia mudar esquema com três zagueiros

Treinador deve promover várias mudanças na equipe após goleada sofrida contra o Palmeiras

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:29

Dudu deve ser titular contra o Flamengo
Dudu deve ser titular contra o Flamengo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após estrear no Campeonato Brasileiro com uma vitória convincente por 2x0 sobre o Remo, o Vitória vivia um momento de otimismo. No entanto, o cenário mudou drasticamente após a goleada sofrida por 5x1 diante do Palmeiras, marcada por uma atuação catastrófica, sobretudo do sistema defensivo. Apesar do duro choque de realidade, um ponto positivo pôde ser destacado: mais uma boa atuação de Dudu.

Assim como ocorreu contra o Remo — quando entrou no intervalo e mudou completamente a dinâmica da partida —, o camisa 21 voltou a sair do banco no jogo em São Paulo e foi o único destaque positivo do Leão, marcando seu primeiro gol pelo clube após 59 partidas.

Veja imagens de Palmeiras x Vitória

Palmeiras x Vitória - 2ª rodada Campeonato Brasileiro 2026 por Victor Ferreira/ECV
Palmeiras x Vitória - 2ª rodada Campeonato Brasileiro 2026 por Victor Ferreira/ECV
Palmeiras x Vitória - 2ª rodada Campeonato Brasileiro 2026 por Victor Ferreira/ECV
Palmeiras x Vitória - 2ª rodada Campeonato Brasileiro 2026 por Victor Ferreira/ECV
Palmeiras x Vitória - 2ª rodada Campeonato Brasileiro 2026 por Victor Ferreira/ECV
1 de 5
Palmeiras x Vitória - 2ª rodada Campeonato Brasileiro 2026 por Victor Ferreira/ECV

O desempenho consistente nas duas últimas partidas não passou despercebido pelo técnico Jair Ventura. Em coletiva após a partida, o treinador confirmou que confirmou a titularidade do jogador no próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Flamengo, na terça-feira (10), às 21h30, no Barradão.

“Dudu entrou muito bem no segundo tempo, jogou em pé, não levou cartão, fez um gol. Ele vai ser titular no próximo jogo, vai ter a oportunidade dele. O jogador pediu passagem e vai jogar, quem se escala são os atletas”, destacou o treinador rubro-negro.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 13
Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

Sobre o restante da equipe, Jair Ventura reconheceu o desempenho abaixo e a falta de imposição, especialmente nas bolas paradas — origem dos dois primeiros gols do Palmeiras. No entanto, também ressaltou as ausências de Edu e Camutanga, na defesa, além de Kayzer e Renzo López, no ataque, todos fora por questões físicas, o que dificultou a competitividade diante do adversário.

“A primeira coisa é imposição. Não podemos deixar os outros times competirem mais que a gente. Não fomos impositivos, agressivos na bola parada. Ano passado era uma condição que a gente tinha. Lógico que o Halter também faz falta, trocamos jogadores, os caras estão em adaptação, foi o segundo jogo no Brasileiro”.

“Não foi determinante para a derrota, mas sem as totais condições do plantel você fica mais limitado. O que foi determinante foi a imposição. O Palmeiras fez um jogo de muita imposição física, gols de bola parada”, concluiu.

LEIA MAIS 

Atacante campeão por Bahia e Vitória vai parar no Campeonato Capixaba

Matheuzinho ameniza goleada do Vitória para o Palmeiras: 'Foi apenas o segundo jogo'

Vitória é goleado por 5x1 pelo Palmeiras e perde a primeira no Campeonato Brasileiro

Volante que passou pelo Vitória é apresentado em novo clube e dispara: 'Torcedor é muito chato'

Ex-Vitória faz gol em Ochoa e brinca: ‘Parou Neymar, mas não conseguiu me parar’

Pensando na sequência da temporada e nos desfalques do elenco, o treinador indicou a possibilidade de mudanças estruturais na equipe, incluindo a eventual saída do esquema com três zagueiros, além da já confirmada entrada de Dudu entre os titulares

“O sistema, com três ou dois zagueiros, vamos estudar e avaliar. Estamos aqui para fazer o melhor para o Vitória. Essa é a avaliação. Não podíamos deixar de pontuar a ausência dos dois camisas noves e do nosso zagueiro capitão. O Vitória é para quem acredita, já passamos por isso. Espero que a gente possa dar a volta por cima mais uma vez”, projetou.

Enquanto busca soluções para reagir rapidamente no Brasileirão diante do Flamengo, o Vitória volta a campo antes disso. Com uma equipe alternativa comandada por Rodrigo Chagas, o Rubro-Negro enfrenta o Jequié neste sábado (7), às 16h, no Waldomirão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Bahia acerta com o Tottenham data de chegada de atacante argentino

Bahia acerta com o Tottenham data de chegada de atacante argentino
Imagem - Atacante campeão por Bahia e Vitória vai parar no Campeonato Capixaba

Atacante campeão por Bahia e Vitória vai parar no Campeonato Capixaba

MAIS LIDAS

Imagem - Cabeleireiro é morto a facadas após revelar caso com marido da sobrinha
01

Cabeleireiro é morto a facadas após revelar caso com marido da sobrinha

Imagem - Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde
02

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Duas crianças morrem por doença infecciosa grave causada por bactéria
04

Duas crianças morrem por doença infecciosa grave causada por bactéria