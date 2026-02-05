ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS

Jair Ventura promete Dudu titular no Vitória e avalia mudar esquema com três zagueiros

Treinador deve promover várias mudanças na equipe após goleada sofrida contra o Palmeiras

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:29

Dudu deve ser titular contra o Flamengo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após estrear no Campeonato Brasileiro com uma vitória convincente por 2x0 sobre o Remo, o Vitória vivia um momento de otimismo. No entanto, o cenário mudou drasticamente após a goleada sofrida por 5x1 diante do Palmeiras, marcada por uma atuação catastrófica, sobretudo do sistema defensivo. Apesar do duro choque de realidade, um ponto positivo pôde ser destacado: mais uma boa atuação de Dudu.

Assim como ocorreu contra o Remo — quando entrou no intervalo e mudou completamente a dinâmica da partida —, o camisa 21 voltou a sair do banco no jogo em São Paulo e foi o único destaque positivo do Leão, marcando seu primeiro gol pelo clube após 59 partidas.

O desempenho consistente nas duas últimas partidas não passou despercebido pelo técnico Jair Ventura. Em coletiva após a partida, o treinador confirmou que confirmou a titularidade do jogador no próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Flamengo, na terça-feira (10), às 21h30, no Barradão.

“Dudu entrou muito bem no segundo tempo, jogou em pé, não levou cartão, fez um gol. Ele vai ser titular no próximo jogo, vai ter a oportunidade dele. O jogador pediu passagem e vai jogar, quem se escala são os atletas”, destacou o treinador rubro-negro.

Sobre o restante da equipe, Jair Ventura reconheceu o desempenho abaixo e a falta de imposição, especialmente nas bolas paradas — origem dos dois primeiros gols do Palmeiras. No entanto, também ressaltou as ausências de Edu e Camutanga, na defesa, além de Kayzer e Renzo López, no ataque, todos fora por questões físicas, o que dificultou a competitividade diante do adversário.

“A primeira coisa é imposição. Não podemos deixar os outros times competirem mais que a gente. Não fomos impositivos, agressivos na bola parada. Ano passado era uma condição que a gente tinha. Lógico que o Halter também faz falta, trocamos jogadores, os caras estão em adaptação, foi o segundo jogo no Brasileiro”.

“Não foi determinante para a derrota, mas sem as totais condições do plantel você fica mais limitado. O que foi determinante foi a imposição. O Palmeiras fez um jogo de muita imposição física, gols de bola parada”, concluiu.

Pensando na sequência da temporada e nos desfalques do elenco, o treinador indicou a possibilidade de mudanças estruturais na equipe, incluindo a eventual saída do esquema com três zagueiros, além da já confirmada entrada de Dudu entre os titulares

“O sistema, com três ou dois zagueiros, vamos estudar e avaliar. Estamos aqui para fazer o melhor para o Vitória. Essa é a avaliação. Não podíamos deixar de pontuar a ausência dos dois camisas noves e do nosso zagueiro capitão. O Vitória é para quem acredita, já passamos por isso. Espero que a gente possa dar a volta por cima mais uma vez”, projetou.