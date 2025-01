CAMPEONATO BAIANO

Bahia x Jacuipense: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Esquadrão encara o Leão do Sisal pela estreia no Baianão, neste domingo (12)

O Campeonato Baiano vai começar para Bahia e Jacuipense. Neste domingo (12), o tricolor mede forças com o Leão do Sisal, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, pela primeira rodada do estadual. O Esquadrão terá em campo um time bem diferente do normal, já que nos três primeiros jogos da competição será representado pela equipe sub-20, reforçada por alguns atletas que voltam após empréstimos. A decisão foi tomada por conta da pré-temporada que o elenco principal realiza em Girona, na Espanha.