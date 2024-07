ANTES DA OLIMPÍADA

Bárbara Domingos conquista o bronze no último torneio de ginástica rítmica

"Essa medalha é muito importante para mim, é a última competição e faz parte do ciclo olímpico. Isso prova que estamos no caminho certo para a Olimpíada, que é o nosso objetivo final. Agradeço a todos que enviaram energias positivas e que torceram pela gente", comentou a ginasta após a prova realizada em Cluj-Napoca, na Romênia.

Assim, ela repetiu o desempenho da etapa da Bulgária, no ano passado, quando também levou o bronze. Primeira brasileira a alcançar todas as quatro finais individuais em uma etapa da Copa do Mundo, Babi Domingos ainda ficou em quinto lugar no arco e nas maças, e em sétimo na bola.