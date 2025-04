PARCERIA HISTÓRICA

Barbie transforma LeBron James em boneco Ken, mas preço assusta; saiba quanto

Astro se tornou o primeiro homem real a ganhar a homenagem: 'Uma honra'

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de abril de 2025 às 13:36

LeBron James 'virou' boneco Ken Crédito: Mattel/Divulgação

Um dos maiores atletas da história da NBA virou o primeiro homem real a se transformar no Ken. A Barbie anunciou o lançamento de um boneco inspirado no astro LeBron James, do Los Angeles Lakers. O brinquedo feito à semelhança do jogador chegará ao Brasil no dia 14 de abril, marcando a estreia do conceito “Kenbassadors” - uma homenagem a figuras masculinas que inspiram e transformam comunidades.>

Quem quiser investir no boneco, porém, vai ter que se preparar para um preço bem salgado. O brinquedo estará disponível na Amazon, e o valor sugerido é de nada menos que R$699,99. A homenagem faz parte das comemorações do aniversário de 65 anos do personagem, que será celebrado em 2026.>

"Quando criança, tive a sorte de contar com referências que me mostraram, na prática, o poder do trabalho duro e da dedicação", disse LeBron James. "Hoje entendo o quanto é essencial que os jovens tenham exemplos positivos. Por isso, participar dessa parceria com a Barbie é uma honra. É uma oportunidade de reforçar o valor dos modelos que inspiram sonhos, fortalecem a confiança e mostram para as crianças que elas também podem conquistar o impossível", completa.>

LeBron é reconhecido tanto por ser ícone do esporte como por seu estilo marcante e por influenciar tendências culturais. O Ken inspirado no craque traduz essa essência: ele é 2,5 centímetros mais alto que o Ken tradicional, vem em uma embalagem especial e conta com visual personalizado escolhido pelo próprio LeBron. >