JOGADA MARCADA

Ex-árbitro é preso suspeito de manipular jogos do Brasileirão; jogadores e treinadores são investigados

De acordo com polícia, as fraudes movimentaram, ao menos, R$ 11 milhões ilicitamente

D'Guerro Batista Xavier, de 46 anos, foi preso em casa, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão. Ele já estava afastado da arbitragem profissional desde a deflagração da Operação Cartola, em 2018, que investigou fraudes no futebol paraibano. Mas, mesmo fora dos quadros oficiais, ainda atuava em competições amadoras e mantinha contatos no meio esportivo.>

A investigação, conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), de Goiânia, aponta a participação de D'Guerro em um grupo chamado Árbitros da Propina, que teria manipulado resultados de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Angolano, na África. Segundo a polícia, apostadores teriam sido beneficiados, e as manipulações envolveriam transações bancárias com jogadores de vários estados brasileiros e de clubes internacionais.>