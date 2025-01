CAMPEONATO ESPANHOL

Barcelona x Valencia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da LaLiga

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela 21ª rodada da competição

Depois de uma vitória épica na Liga dos Campeões - com o triunfo por 5x4 sobre o Benfica, fora de casa -, o Barcelona volta novamente suas atenções para a LaLiga. Neste domingo (26), o time catalão enfrenta o Valencia, pela 21ª rodada da competição. A bola rola às 17h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha.>

A equipe comandada pelo técnico Hansi Flick ocupa o 3º lugar na tabela do Campeonato Espanhol. Com 39 pontos, está a sete do líder Real Madrid. Já o adversário briga contra o rebaixamento e está na penúltima colocação, com apenas 16 pontos somados.>