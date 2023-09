'Batia minha cabeça no vidro do carro', diz ex sobre Antony, cortado da Seleção

Gabriela Cavallin acusa Antony de ameaça e agressão. Crédito: Reprodução e Lucas Figueiredo/CBF

Gabriela Cavallin detalhou as agressões que teria sofrido durante o relacionamento com Antony, do Manchester United. Em entrevista ao site G1, a DJ classificou o atacante como "tóxico, ciumento" e disse que ele a "xingava, tratava mal". O jogador foi cortado da Seleção Brasileira após novas denúncias de violência doméstica e ameaça contra a ex-namorada serem divulgadas na segunda-feira (4) pela imprensa.



O UOL publicou áudios e prints de mensagens em que Antony xingava Gabriela. Em uma delas, o atleta afirma: “Tomara que você morra”. Há um inquérito em andamento na Polícia Civil de São Paulo, sob sigilo. A DJ e influenciadora conseguiu medidas protetivas contra o jogador no Brasil, e o denunciou na Inglaterra também. Os dois ficaram juntos por dois anos, entre 2021 e 2023.

Ao G1, Gabi contou que foi agredida pela primeira vez quando estava grávida de três meses do atacante. Ela perdeu o bebê algumas semanas depois, por motivos desconhecidos.

"Uma quando estava grávida e, no ano de 2023, mais quatro vezes. Três [meses de gravidez]. Puxava meu cabelo, batia minha cabeça no vidro do carro, me empurrava", disse. "Quando eu estava grávida, [a agressão ocorreu] no Brasil. Em 2023, em Manchester, as seguintes: na casa dele e uma em um apartamento/hotel que eu morava", detalhou.

A DJ afirmou que perdeu o bebê com quatro meses. "Minha bolsa rompeu. Não sei por qual motivo. Não foi definido". De acordo com ela, Antony foi a um show de pagode após o aborto, ao invés de lhe dar apoio.

"Bem, mas tinha dias e dias… Uns dias ele estava muito feliz, fazendo planos, chorava de felicidade. No outro, me xingava, tratava mal, me batia. Me falou que estava triste, que sentia muito por tudo, ele estava em Amsterdam, e eu, no Brasil. Mas no dia seguinte ele estava no show da Turma do Pagode".

Gabriela Cavallin também afirma ter sido trancada em quadra de futsal. Em relato que acompanha a a ação movida pela DJ, diz que o jogador ficou enfurecido ao perceber que ela estava com o celular na mão. Ele teria se ajoelhado na frente da então namorada, retirado a taça que estava em sua mão de forma abrupta e a arremessado na direção de seu rosto. A influenciadora teria colocado a mão institivamente na frente, bloqueando a taça. O objeto se estilhaçou, causando cortes profundos.

Ainda de acordo com Cavallin, Antony a teria impedido de procurar atendimento em um pronto-socorro após o ocorrido. Assim, ela teria sido trancada na quadra.

"Foi a última agressão na casa dele, quando ele cortou minha cabeça e fez isso com meu dedo. A mãe e os amigos dele trancaram ele dentro da quadra de futebol para ele não me bater mais. Porque ele tentava vir para cima de mim e continuar as agressões a todo custo. E eu fiquei do lado de fora da grade, cercada pelos amigos dele. Até o fisioterapeuta dele chegar e me ajudar", falou, ao G1.

"Não é uma jaula. É uma quadra de futebol cercada por uma grade de ferro, simulando um alambrado. Ela parece uma jaula pela estética. Mas não é uma jaula. Ele me prendeu dentro da casa. Trancou as portas para que eu não saísse. Sim, teve momentos que eu fiquei trancada dentro da quadra para ele não me bater, e ele pra fora. Depois que eu saí, ele entrou na quadra, trancaram ele. E ele ficava chutando as bolas de futebol em mim. Ficou chutando as bolas de dentro da quadra para fora, tentando me acertar", completou.

Antony só teria retirado Gabriela da quadra após a chegada de seu fisioterapeuta, que a levou ao hospital. Ele seria uma "pessoa de sua confiança e que garantiria que Gabriela não contaria o ocorrido para os médicos".

"Ele não queria deixar eu ir no hospital, nem ir embora, nem ir na polícia. Quando fui no hospital, já era tarde. Não dava mais tempo de dar ponto. [O dedo] não estica por completo. Nem dobra por completo. Inclusive ele [Antony] sabe o que fez", finalizou.

Na última segunda-feira (4), Antony foi desconvocado da Seleção pelo técnico Fernando Diniz. Nas redes sociais, o jogador se pronunciou e negou ter cometido os crimes.