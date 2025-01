GUIA

Beach tennis: saiba mais sobre o esporte que virou febre no Brasil

Nascida na Itália, modalidade une diversão, saúde e bem-estar

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 16:00

Beach tennis caiu no gosto dos brasileiros Crédito: Shutterstock

O beach tennis vem se tornando cada vez mais popular entre os brasileiros. A modalidade, que surgiu como uma mistura entre tênis tradicional, vôlei de praia e badminton, apresenta inúmeras vantagens por combinar diversão, saúde e bem-estar.

Criado em 1987, na região de Ravena, na Itália, o esporte se profissionalizou em 1996 e logo se tornou um sucesso pela Europa. Chegou ao Brasil em 2008 e, desde então, se tornou uma febre, com uma legião de adeptos ao redor do país. De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), até o ano passado, já existiam 1,2 milhões de brasileiros adeptos da modalidade.

O Brasil, aliás, está entre as maiores força do mundo neste esporte, ao lado da Itália. Segundo a CBT, o sucesso deve-se pela facilidade com que uma pessoa aprende a jogar e pela diversão que ele proporciona, mesmo para quem nunca praticou antes. Além disso, é uma excelente opção para quem quer melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde.

Geralmente, o exercício é praticado em duplas, mas também pode ser simples. O atleta usa uma raquete para rebater a bola com o objetivo de acertar o campo do adversário. É marcado ponto quando a bola toca no chão dentro do campo adversário.

Atleta profissional de beach tennis e head coach da BT House, em São Paulo, Nati Font falou sobre algumas dicas para quem deseja iniciar no esporte. Veja:

Prática x Técnica



"Para quem nunca praticou, recomendo agendar uma primeira aula para ter esse momento de aprendizado e de entrosamento com outras pessoas. O exercício é perfeito para criar grupos de jogo e aderir a um estilo de vida mais focado no bem-estar e na busca por saúde. Ter pessoas ao seu redor com o mesmo objetivo ajuda muito na hora de criar uma boa base e facilita bastante a evolução a longo prazo".

Aquecimento

"No beach tennis, os principais exercícios de aquecimento envolvem a repetição de movimentos sem carga. Então, acabamos usando com frequência aqueles elásticos comuns de musculação, que nos ajudam a aquecer e evitar lesões, principalmente nos ombros e membros superiores. Também trabalhamos unilateralmente o aquecimento das pernas, uma musculatura superimportante considerando que é um esporte com muita transferência de força".

Raquetes

"Hoje existem diversos tipos de raquete no mercado. Eu priorizo muito a questão do peso na hora de indicar um determinado modelo para os meus alunos. Para uma pessoa que está começando, por exemplo, existem raquetes mais acessíveis e de entrada que são feitas de fibra de vidro e outras mais caras de fibra de carbono. O que importa realmente é o peso e a furação, que ajuda a diminuir a resistência do ar. Uma raquete leve e com uma furação bacana, já atende muito bem quem está dando os primeiros passos no esporte".

Roupas