TÊNIS

Bia Haddad perde duas posições no ranking e João Fonseca alcança melhor colocação na ATP

Brasileira perdeu terreno no ranking em razão da fraca campanha no Torneio de Berlim, na semana passada

Estadão

Publicado em 24 de junho de 2024 às 09:35

Bia Haddad caiu para Maria Timofeeva no Australian Open Crédito: WTA/Divulgação

Beatriz Haddad Maia voltou a oscilar dentro do Top 20 do ranking da WTA. Na atualização desta segunda-feira, a tenista brasileira perdeu duas posições e caiu para o 20º posto. No masculino, João Fonseca obteve nova subida e alcançou a melhor marca de sua carreira até agora, às vésperas de sua estreia no qualifying de Wimbledon.

Bia perdeu terreno no ranking em razão da fraca campanha no Torneio de Berlim, na semana passada. Em sua estreia na grama, ela foi eliminada pela russa Ekaterina Alexandrova. O resultado marcou a terceira derrota seguida da brasileira. Ao mesmo tempo em que não conseguiu somar pontos, Bia viu rivais crescerem, como a russa Anna Kalinskaya, que saltou sete colocações e aparece agora em 17º.

A número 1 do Brasil tenta reagir no circuito no Torneio de Bad Homburg, também na Alemanha, nesta semana. Ela estreará contra a alemã Tamara Korpatsch, 77ª do mundo, ainda nesta segunda. Bia tenta ganhar ritmo na grama de olho em Wimbledon, onde ela será cabeça de chave. A chave principal do Grand Slam britânico começa na segunda que vem.

Laura Pigossi, por sua vez, ganhou um posto na lista da WTA. Ela aparece em 108º, cada vez mais perto de entrar de vez no Top 100 Tanto Bia quanto Laura já estão asseguradas na Olimpíada de Paris-2024, na chave de simples. Elas devem jogar também nas duplas, com outras parceiras.

No masculino, Thiago Wild sustentou o 74º posto, enquanto Thiago Monteiro perdeu cinco posições e caiu para o 84º lugar. Felipe Meligeni subiu dois lugares (147º), assim como João Fonseca (215º). O brasileiro de apenas 17 anos estreia nesta semana no quali de Wimbledon, em sua estreia no torneio.

Top 10

Enquanto a WTA não registrou nenhum alteração no Top 10, ainda sob a liderança da polonesa Iga Swiatek, a ATP contou com uma ligeira "danças das cadeiras". O italiano Jannik Sinner, campeão em Halle no fim de semana, continua na ponta. Mas agora o vice-líder é o sérvio Novak Djokovic, que superou Carlos Alcaraz na lista. O espanhol caiu para o terceiro lugar porque não conseguiu defender o título em Queen's.

Já o polonês Hubert Hurkacz galgou duas posições e agora aparece em 7º. Ao mesmo tempo, o australiano Alex de Minaur perdeu dois postos e caiu para 9º.

Confira o Top 10 do ranking da ATP:

1º - Jannik Sinner (ITA), 9.890 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 8.360

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 8.130

4º - Alexander Zverev (ALE), 6.905

5º - Daniil Medvedev (RUS), 6.445

6º - Andrey Rublev (RUS), 4.420

7º - Hubert Hurkacz (POL), 4.235

8º - Casper Ruud (NOR), 4.025

9º - Alex de Minaur (AUS), 3.830

10º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.750

Confira a lista das 10 melhores do mundo:

1º - Iga Swiatek (POL), 11.695 pontos

2º - Coco Gauff (EUA), 8.128

3º - Aryna Sabalenka (BEL), 7.841

4º - Elena Rybakina (CAS), 6.026

5º - Jessica Pegula (EUA), 5.025

6º - Marketa Vondrousova (RCH), 4.463

7º - Jasmine Paolini (ITA), 4.068

8º - Qinwen Zheng (CHN), 4.055

9º - Maria Sakkari (GRE), 3.805