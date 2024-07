PROBLEMA GRANDE

Biel sofre lesão no tornozelo e desfalcará o Bahia no Campeonato Brasileiro

O Bahia sofreu mais uma baixa para os próximos jogos no Campeonato Brasileiro. O atacante Biel sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo esquerdo e desfalcará a equipe. A informação foi confirmada pelo clube baiano.

O atacante se machucou durante a partida contra o Cuiabá, no último sábado (13), na Fonte Nova. Ele havia entrado no segundo tempo da partida e precisou ser substituído. Biel está em tratamento no CT Evaristo de Macedo e será observado nos próximos dias, mas já está fora da partida contra o Corinthians, no domingo (21), às 16h, na Fonte Nova.