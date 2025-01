NFL

Bolada derruba líder de torcida do Dallas Cowboys em jogo da NFL

Michelle Siemienowski foi atingida no jogo que eliminou o Dallas contra os Coomenders

Na partida do Dallas Cowboys pela NFL no último domingo (5) uma líder de torcida do time foi atingida por uma bolada na cabeça que a derrubou no chão e surpreendeu a torcida. No entanto, ela logo se levantou, sorrindo e tranquilizando os espectadores.