MUNDIAL DE CLUBES

Borussia Dortmund x Ulsan HD: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes, a partida será disputada no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de junho de 2025 às 12:01

Guirassy e Anton na vitória do Borussia sobre o Sundows Crédito: Divulgação/Fifa

Borussia Dortmund e Ulsan HD se enfrentam nesta quarta-feira (25 de junho de 2025), às 16h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), pela 3ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da FIFA. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Borussia Dortmund x Ulsan HD ao vivo

A partida entre Borussia Dortmund e Ulsan HD terá transmissão ao vivo por SporTV2, CazéTV (YouTube/Disney+) e DAZN. >

Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund chega empatado em pontos com o Fluminense, mas ocupa a vice-liderança do grupo por ter saldo de gols inferior. Para avançar às oitavas como líder, o time comandado por Niko Kovač precisa vencer com boa margem, já que enfrenta o Ulsan HD, já eliminado. O Dortmund tem os desfalques de Emre Can, Salih Özcan e Nico Schlotterbeck, além de Almugera Kabar e Kjell Wätjen, convocados para a Euro Sub-21. >

Ulsan HD

O Ulsan HD, já eliminado da competição, entra em campo para se despedir com dignidade. A equipe sul-coreana foi derrotada pelo Fluminense por 4 a 2 na rodada anterior, mas mostrou força ofensiva com destaque para Lee Jin-hyun, autor de um gol e uma assistência. O técnico Kim Pan-Gon deve manter a base do time titular. >

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Ulsan HD

Borussia Dortmund: Kobel; Yan Couto, Anton, Süle, Svensson, Bensebaini; Nmecha (Chukwuemeka), Gross, Jobe Bellingham; Brandt (Sabitzer), Guirassy (Adeyemi). Técnico: Niko Kovač>

Ulsan HD: Jo Hyeon-Woo; Trojak, Kim Young-Gwon, Lee Jae-ik, Kang Sang-Woo; Ko Seung-Beom, Bojanic, Lee Jin-hyun, Ludwigson; Um Won-Sang, Erick Farias. Técnico: Kim Pan-Gon

>

Ficha do Jogo

Jogo: Borussia Dortmund x Ulsan HD >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 3ª rodada – Grupo F>

Data: Quarta-feira, 25 de junho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: TQL Stadium, Cincinnati – EUA>