NOVO COMANDANTE

Botafogo acerta a contratação do técnico Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti

Davide, de 35 anos, que trabalha na comissão técnica do pai, não chegou diretamente com ele à CBF

Carol Neves

Publicado em 7 de julho de 2025 às 07:45

Davide Ancelotti Crédito: Shutterstock

O Botafogo está de técnico novo. Davide Ancelotti é o novo comandante do atual campeão do Brasileirão e da Libertadores após a demissão de Renato Paiva, oficializada logo após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes, com a derrota para o Palmeiras por 1 a 0. >

A reportagem do Estadão confirmou na noite deste domingo, que a diretoria alvinegra havia notificado a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a intenção de abrir negociações com Davide, filho de Carlo Ancelotti, atualmente à frente da seleção brasileira. No entanto, a informação do acerto entre as partes foi confirmada pelo portal GE.>

Davide, de 35 anos, que trabalha na comissão técnica do pai, não chegou diretamente com ele à CBF. Ele não possui um contrato fixo, e sim por convocações, bem como outros membros do staff. O italiano ainda não tem experiência como treinador, o que faz com que o Botafogo seja sua porta de entrada no mercado.>

A investida ocorreu rapidamente e ainda há poucos detalhes confirmados sobre os detalhes do negócio. O interesse do clube carioca chamou a atenção do italiano e as partes estavam bem otimistas para um acordo.>

Quando Carlo Ancelotti foi, finalmente, anunciado como técnico da seleção brasileira, Davide não veio de imediato. Após sua saída do Real Madrid, ele chegou à seleção apenas no segundo compromisso desde que seu pai assumiu, no duelo com o Paraguai. O motivo: estava negociando com o futebol escocês.>