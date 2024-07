FUTEBOL

Botafogo anuncia a contratação do experiente volante Allan

Jogador assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2026

Estadão

Publicado em 1 de julho de 2024 às 15:50

Após ser anunciado, Allan já realizou treino como jogador do Botafogo Crédito: Vítor Silva/BFR

Bem servido de volantes, o Botafogo anunciou nesta segunda-feira (1º) mais um reforço para o setor. Trata-se do experiente Allan, de 33 anos, que estava no Al Wahda após passagem pelo Napoli. O jogador já defendeu a seleção brasileira e assinou contrato até dezembro de 2026.

Botafoguense desde a infância, o jogador realizou exames médicos no clube de coração pela manhã, mas ainda não tem data para ser apresentado. Chega ao Rio nas comemorações de 130 anos da equipe e ficará à disposição a partir do dia 10 de junho, quando a janela de transferências abre.

"A estrela solitária estará no peito de Allan. O experiente volante de 33 anos retorna ao Brasil após carreira de destaque na Europa atuando em duas das cinco grandes ligas do mundo, Serie A (Itália) e Premier League (Inglaterra), em clubes como Everton (ING), Napoli (ITA) e Udinese (ITA). Com a camisa da seleção brasileira Allan foi campeão da Copa América (2019)", anunciou o clube.

O Botafogo já vinha dando dicas de que traria o jogador ao divulgar diversas fotos de Allan na infância, todas vestidas com a camisa do Botafogo. "O jogador defendeu o Al Wahda (EAU) por duas temporadas antes de chegar ao Glorioso. Botafoguense, Allan realiza o sonho de vestir a camisa do Mais Tradicional justamente nos 130 anos do Botafogo. Bem-vindo, escolhido!"

Allan terá uma concorrência grande pela vaga. Atualmente, o técnico Artur Jorge vem revezando no setor com Tchê Tchê, Gregore, Danilo Barboza, Marlon Freitas, Kauê e Patrick de Paula