'Bragantino tem interesse de negociar, mas só no próximo ano', revela Fábio Mota sobre Alerrandro

Presidente do Vitória anunciou que entrará em negociações com o centroavante em 2025

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 12:34

Alerrandro Crédito: Victor Ferreira I EC Vitória

O presidente do Vitória Fábio Mota anunciou que o clube entrará em negociações para adquirir em definitivo o atacante Alerrandro em 2025. A negociação vai ocorrer no próximo ano em virtude da recusa do Red Bull Bragantino em fechar a negociação no atual ano fiscal.

De acordo com Fábio Mota, o clube paulista sinalizou interesse de negociar o centroavante com o Leão. A negociação, no entanto, só não aconteceu neste ano pela decisão da diretoria do Massa Bruta em deixar a venda para o próximo ano, já que a equipe bateu as metas de vendas desta temporada.

Além da negativa de venda, o Bragantino recusou uma extensão do empréstimo sem a cláusula que impede o jogador de atuar contra o clube. Com isso, o camisa nove não vai estar disponível no jogo deste sábado (19), válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Planejamento para 2025

Ainda durante a entrevista coletiva, o Vitória anunciou que o planejamento para a próxima temporada já começou. Alvos de sondagens de outras equipes, o rubro-negro vai esperar o fim da competição para ouvir propostas para o meia Matheuzinho e o zagueiro Wagner Leonardo.

Atual treinador do Leão, Thiago Carpini tem contrato somente até o dia 8 de dezembro, quando acaba o Campeonato Brasileiro. De acordo com Fábio Mota, o interesse do clube é ter o técnico para a próxima temporada.

Além do interesse em estender o vínculo com o comandante rubro-negro, o lateral Lucas Esteves foi outro nome citado pelo presidente. De acordo com o dirigente, nos próximos dias pode ser anunciada a renovação até 2028. Recentemente, em entrevista exclusiva ao CORREIO, o lateral esquerdo falou sobre o interesse em continuar atuando com a camisa do Vitória.