Brasil abre 2 a 0, mas leva virada e perde pela primeira vez na história para o Japão

Time titular teve diferenças em relação ao que entrou em campo após goleada sobre a Coreia do Sul

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:33

Em amistoso realizado nesta terça-feira (14) no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, a Seleção Brasileira sofreu uma surpreendente derrota para o Japão. O Brasil começou melhor e abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Paulo Henrique e Martinelli, mostrando boa movimentação e finalizações precisas.

No entanto, a vantagem não durou no segundo tempo. Logo aos seis minutos, Fabrício Bruno se atrapalhou e deixou Minamino diminuir o placar. Pouco depois, Nakamura empatou em um lance de cruzamento, com Fabrício Bruno novamente envolvido em falha que resultou no gol contra. A virada veio aos 25 minutos, quando Ueda subiu sozinho após escanteio e marcou de cabeça, consolidando a vitória japonesa por 3 a 2.

O Brasil entrava em campo após goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, mas desta vez contou com apenas três titulares daquela partida: Casemiro, Bruno Guimarães e Vinicius Jr., em uma escalação de teste visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026.