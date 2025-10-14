Brasil abre 2 a 0, mas leva virada e perde pela primeira vez na história para o Japão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:33
Em amistoso realizado nesta terça-feira (14) no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, a Seleção Brasileira sofreu uma surpreendente derrota para o Japão. O Brasil começou melhor e abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Paulo Henrique e Martinelli, mostrando boa movimentação e finalizações precisas.
No entanto, a vantagem não durou no segundo tempo. Logo aos seis minutos, Fabrício Bruno se atrapalhou e deixou Minamino diminuir o placar. Pouco depois, Nakamura empatou em um lance de cruzamento, com Fabrício Bruno novamente envolvido em falha que resultou no gol contra. A virada veio aos 25 minutos, quando Ueda subiu sozinho após escanteio e marcou de cabeça, consolidando a vitória japonesa por 3 a 2.
Brasil e Japão se enfrentaram em amistoso
O Brasil entrava em campo após goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, mas desta vez contou com apenas três titulares daquela partida: Casemiro, Bruno Guimarães e Vinicius Jr., em uma escalação de teste visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026.
A derrota para o Japão marca um feito histórico: é a primeira vez que a Seleção Brasileira perde para os japoneses. Antes deste amistoso, Brasil e Japão se enfrentaram 13 vezes, com 11 vitórias brasileiras e dois empates, mantendo uma invencibilidade completa contra os asiáticos, contando jogos oficiais e também não oficiais.