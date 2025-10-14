DE TITULAR À IDOLATRIA

Lucas Arcanjo é o jogador do Vitória com mais Ba-Vis disputados no elenco atual

Clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado nesta quinta-feira (16), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06:15

Lucas Arcanjo vai para o seu 15º Ba-Vi pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A trajetória de Lucas Arcanjo já está consolidada na história do Vitória. Ídolo da torcida rubro-negra com sete temporadas seguidas jogando pelo clube rubro-negro, o jogador é peça fundamental da equipe de Jair Ventura. A experiência do goleiro de 27 anos também o estabelece como atleta do elenco com mais clássicos Ba-Vi disputados. Em meio ao momento de recuperação do time no Campeonato Brasileiro, Lucas Arcanjo vive a expectativa de voltar a vencer o rival após sete jogos sem conseguir superar o Bahia.

A seca começou na final do Campeonato Baiano da temporada passada, quando o Leão empatou por 1x1 com o Tricolor na Arena Fonte Nova e sagrou-se campeão do estadual. Desde então, foram mais três empates e três derrotas somadas ao retrospecto do confronto. Na final do Baianão deste ano, o título ficou com o rival, mas o goleiro do Vitória guarda uma lembrança positiva em meio à campanha do vice-campeonato. Foi durante o primeiro Ba-Vi das finais que Lucas Arcanjo defendeu o primeiro pênalti de sua carreira como profissional. Sem a defesa, o Bahia poderia abrir 3x0 e aumentar o prejuízo dos rubro-negros.

Com 14 clássicos baianos jogados desde que estreou profissionalmente pelo Leão da Barra, Lucas Arcanjo também é o atleta com mais Ba-Vis disputados dentro do atual elenco de Bahia e Vitória. Cauly, com 11 jogos, é o jogador do Bahia que ocupa o pódio de clássicos no elenco tricolor. Dentro do Leão, Osvaldo é o segundo com mais encontros diante do Esquadrão, também com 11 aparições.

Dentro das 14 partidas disputadas pelo goleiro rubro-negro, o retrospecto é desfavorável para o jogador do Vitória. Foram cinco derrotas, sete empates e apenas dois resultados positivos em clássicos. Com Arcanjo em campo, o Vitória tem 30% de aproveitamento contra o Bahia. Vale destacar que o goleiro estava machucado no primeiro triunfo do time em 2024. Muriel foi o titular na partida.

Idolatria

Apesar de não ter um histórico favorável diante do Tricolor, Lucas Arcanjo já tem seu lugar garantido entre os ídolos do clube, principalmente pelos feitos na história recente do clube. Com 224 jogos completos embaixo das traves rubro-negras, o goleiro é o segundo jogador da posição com mais partidas disputadas com a camisa rubro-negra. Acima dele está somente Borges, com 293 partidas disputadas entre 1982 e 1995.

Lucas Arcanjo é produto das categorias de base do Vitória, mas foi somente em 2019 que o jogador fez sua estreia pelo time principal. Dentro do Barradão, o jovem foi escolhido para defender o gol do Leão contra o São Bento, na 4ª rodada da Série B daquele ano. Apesar da derrota por 3x1, Arcanjo continuou no radar dos profissionais e disputou mais cinco jogos no ano seguinte.

A sequência como titular só aconteceu em 2021, quando Ronaldo – atualmente goleiro do Bahia – foi afastado do time após não entrar em acordo com a diretoria sobre uma renovação do contrato. Os 47 jogos de Arcanjo convenceram os torcedores de que o jogador poderia ser o titular na campanha da Série C, em 2022. No entanto, o atleta se machucou durante a campanha e voltou a ter sequência somente na temporada seguinte.