ELIMINATÓRIAS

Brasil encara Paraguai para seguir subindo na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Confronto ocorre nesta terça-feira (10), a partir das 21h30, em Assunção

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 05:00

Endrick treinou entre os titulares e pode iniciar contra o Paraguai Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Se Curitiba foi palco da primeira vitória do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo em 11 meses, agora, os comandados de Dorival Júnior precisarão desbravar terras estrangeiras em busca de mais três pontos na corrida pela vaga no Mundial de 2026. A partida, válida pela 8ª rodada da competição classificatória, será nesta terça-feira (10), a partir das 21h30, diante do Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Titular da Seleção contra o Equador, o volante André projetou o confronto contra os adversários da vez. “Acho que eles vão tentar subir a pressão e acredito que o professor Dorival vai nos dar alternativas. É difícil marcar a nossa equipe, temos jogadores de extrema velocidade no ataque, e acho que nosso time consegue causar essa dúvida. Se subirem para pressionar, vão dar espaços para o Vini, o Rodrygo, o Luiz [Henrique]. Temos que estar preparados”, disse.

Com 10 pontos, a Amarelinha ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação das Eliminatórias, a oito da líder Argentina. Também à frente, estão Uruguai (14) e Colômbia (13). Já o Paraguai tem seis e está na 7ª posição.

As duas seleções se enfrentaram 83 vezes na história, com superioridade nacional em todas as competições. No geral, os brasileiros saíram vencedores em 60% das oportunidades, ou seja, 50 jogos. Considerando apenas as Eliminatórias, foram 18 duelos travados, com 12 triunfos do Brasil e apenas duas vitórias para os paraguaios.

No geral, a última derrota verde e amarela aconteceu há 18 anos, justamente no torneio classificatório para a Copa. Em 2008, o estádio era o mesmo, e a Seleção de Dunga saiu derrotada de campo por 2x0, com gols de Roque Santa Cruz e Salvador Cabañas.

Desde esse dia, o Paraguai foi pivô de duas eliminações do Brasil na Copa América. As equipes se enfrentaram pelas quartas de final do torneio em 2011 e em 2015, e as partidas terminaram empatadas. A Albirroja avançou nos pênaltis nas duas ocasiões.

Gosto de Brasileirão

Dorival Júnior tem uma novidade no elenco em relação ao último confronto. O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, foi chamado para repor o corte de Éder Militão, por lesão. A tendência, porém, é que o treinador do Brasil faça apenas uma alteração em relação à equipe titular do jogo contra o Equador. No último treino antes da partida, Endrick foi testado como referência no ataque, com Rodrygo ocupando a faixa direita do campo. Se a mudança se mantiver, Luiz Henrique começa no banco de reservas.

Do outro lado, o Brasil terá Gustavo Alfaro novamente pela frente. O atual técnico do Paraguai comandava a Costa Rica na última Copa América. Na ocasião, o time de Dorival Junior não conseguiu furar o bloqueio montado pelo rival e saiu com o empate em 0x0. Agora, Alfaro vai contar com um pedaço do Brasileirão para tentar somar pontos.