FUTSAL

Brasil goleia Costa Rica e avança às quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

Seleção confirmou o favoritismo, venceu por 5x0 e agora aguarda próximo adversário

Estadão

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 13:32

Marcel marcou o primeiro gol do Brasil sobre a Costa Rica Crédito: Leto Ribas/CBF

A seleção brasileira de futsal confirmou o favoritismo diante da Costa Rica e confirmou sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal, nesta terça-feira (24). Mesmo sem Pito, eleito o melhor jogador do mundo, o time nacional goleou por 5x0, em Bucara, Uzbequistão, com gols de Marcel, artilheiro do Mundial, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho (duas vezes).

O time brasileiro volta à quadra no domingo (29) para disputar uma vaga na semifinal. O adversário vai sair do confronto entre Irã e Marrocos, marcado para quinta-feira (29). A comissão técnica trabalha para contar com o retorno de Pito, que foi desfalque nesta terça devido a um problema muscular.

Nesta terça, o primeiro jogo da seleção no mata-mata da Copa do Mundo teve um início nervoso, com erros de passe, finalizações desastradas e certa ansiedade. Aos poucos, o Brasil se acalmou em quadra, assumiu o controle da partida e passou a impor pressão na Costa Rica. Aos 4 minutos, Marcel aproveitou lance de bola parada e abriu o marcador.

O segundo gol veio aos 11, com Felipe Valério, que bateu de longe e viu a bola passar entre as pernas do goleiro Cesar Vargas. O Brasil dominava, mas o placar não avançada porque a Costa Rica se segurava bem na defesa, fechando todos os espaços.